Видео момента смертельного ДТП с автобусом детской баскетбольной команды: появились кадры первых минут страшной аварии

Фото с места ДТП предоставлено очевидцами.

Появились кадры первых минут страшной аварии в Ставропольском крае, в которой погибли пять детей и еще 13 человек пострадали. На видео попал момент смертельного ДТП. Камера регистратора запечатлела, как тяжелая фура буквально раздавила микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда.

На видео с регистратора, установленного в кабине фуры Daf Tonar, видно, что астраханская трасса загружена. Навстречу грузовику идет сплошной поток машин. Последним на некотором расстоянии идет синий микроавтобус, в котором ехали дети. Вдруг из потока машин выезжает на встречку "девятка". Она летит прямо в грузовик. Еще мгновение, автобус все ближе, после удара фура кренится влево и падает на дорогу. В объективе камеры все идет кувырком. Итог - пятеро погибших и 13 пострадавших волгоградцев, большинство их которых - дети.

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