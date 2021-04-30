Список погибших в ДТП в Ставропольском крае 30 апреля 2021: жертвами стали пять девочек-баскетболисток

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото: школа олимпийского резерва №2.

В аварии, которая произошла в Ставропольском крае с микроавтобусом из Волгограда, погибли пять волгорадских девочек-баскетболисток:

Варвара П. (2009 г.р)

Алина О. (2009 г.р.)

Дарья К. (2008 г.р).

Эллина Д. (2008 г.р.)

Алиса Г. (2008 г.р.)

Всего в микроавтобусе было 18 человек, среди них 13 детей и тренер Татьяна Шахматова. Вместе с юными спортсменками в автобусе родители двух девочек в числе сопровождающих и водитель. Все взрослые живы.

Микроавтобус попал в страшное ДТП. Фото предоставлено очевидцами.

Единственная девочка, которая чудом не пострадала в этом ДТП - Софья Китаева.

ГУ МЧС по Волгоградской области публикует полный список детей, находившихся в автобусе:

1. Шахматова Екатерина (дочь тренера Татьяны Шахматовой)

2. Грошева Алиса (погибла)

3. Китаева Софья

4. Нелюбова Мария

5. Красникова Злата

6. Егорова Елизавета

7. Нагаева Алина

8. Кувашева Анара

9. Волкодавова Виктория

10. Осиповская Арина (погибла)

11. Деменская Эллина (погибла)

12. Корникова Дарья (погибла)

13. Астафьева Софья

Еще одна погибшая - племянница водителя Прохоренко Варвара.

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