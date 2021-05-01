По миллиону рублей выплатят семьям детей из Волгограда, погибших в ДТП на Ставрополье

С родителями работают психологи и остальные службы. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Страшное ДТП на астраханской трассе в Ставропольском крае унесло жизни 5 девочек из баскетбольной команды СШОР №2 Волгограда. Травмы получили еще 13 человек, за жизнь троих из них сейчас борются врачи. Власти Волгоградской области оказывают всяческую поддержку родным пострадавших. На оперативном совещании 1 мая губернатор Андрей Бочаров объявил о выплатах, которые получат семьи погибших и пострадавших. Речь идет о суммах от 200 тысяч до миллиона рублей.

- В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Семьям пострадавших в ДТП на Ставрополье выплатят по 200 тысяч рублей, еще по 200 тысяч получат те, чьи родственники получили серьезные ранения - средний и тяжкий вред здоровью. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.

Напомним, авария случилась по вине водителя "девятки". Он подрезал фуру, которая после этого раздавила микроавтобус с детьми. Последние новости о ДТП в Ставропольском крае с детьми из баскетбольной команды Волгограда на сегодня здесь.

«Комсомольская правда» соболезнует родным, близким и друзьям погибших девочек.

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