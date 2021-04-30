Родителей погибших в ДТП волгоградских спортсменок доставят на Ставрополье на автобусе в сопровождении ГИБДД

Две семьи поедут в Ставропольский край на автобусе, остальные уехали своим ходом. Фото: администрация области.

Страшное ДТП, которое произошло в Страстную пятницу, 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае, унесла жизнь 5 девочек – воспитанниц волгоградской спортшколы олимпийского резерва №2, за жизнь еще 13 человек борются врачи. А психологи, медики, спасатели работают с родителями юных спортсменок – ехавшим на соревнования девочкам по 12-14 лет. Из Волгограда в Ставропольский край мам и пап погибших и пострадавших баскетболисток везут на автобусе в сопровождении машин ГИБДД. Волгоградский губернатор поручил организовать доставку родителей и оказание всей необходимой в этот страшный момент помощи. Сотрудники разных ведомств еще раньше отправились на Ставрополье решать вопросы с транспортировкой раненых.

- На автобусе уехали члены двух семей, все остальные уже отправились в Ставропольский край своим ходом, автобус отправился в 23.08 из Волгограда в сопровождении сотрудников ГИБДД. На автобусе также едут врач и психолог, которые при необходимости окажут необходимую помощь, - сообщает пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Автобус готов забрать обратно из Ставрополя в Волгоград детей всех и взрослых, кому потребуется помощь в перевозке.

Также Андрей Бочаров заявил, что губернатор и власти Ставропольского края оказывают всю необходимую помощь пациентам из Волгограда.

Напомним, авария случилась по вине водителя легковушки. Он подрезал фуру, которая после этого раздавила микроавтобус с детьми. К слову, были нарушены правила перевозки детей: юных спортсменов на соревнования на дальние расстояния разрешают отправлять только железнодорожным или воздушным транспортом. На автобусах детей можно перевозить только в сопровождении патрульной машины со спецсигналами.

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