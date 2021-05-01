В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

Фото с места ДТП предоставлено очевидцами.

Волгоградцы просили власти города и области объявить траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям из баскетбольной команды СШОР №2 Волгограда. И решение не заставило себя ждать. Сегодня, 1 мая 2021 года, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором приняли решение объявить однодневный траур в Волгоградской области 3 мая.

Глава региона объявил минуту молчания и принес соболезнования родным и близким погибших детей. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, губернатор также объявил о выплатах семьям пострадавших – по 200 тысяч рублей, семьям погибших – по миллиону. Будут и дополнительные выплаты – по 200 тысяч тем, чьи девочки получили в жуткой аварии тяжелый и средней степени тяжести вред здоровью. Власти обещают волгоградцам максимальную поддержку, в том числе, и с лечением детей.

Сейчас трое детей в реанимации, их состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. погибли пять детей, четверо из них скончались на месте ДТП. Еще одну девочку удалось реанимировать врачам. Всего в больницах Ставрополья 13 волгоградцев.

Последние новости о ДТП в Ставропольском крае с детьми из баскетбольной команды Волгограда на сегодня здесь.

Напомним, авария случилась по вине водителя легковушки. Он подрезал фуру, которая после этого раздавила микроавтобус с детьми.

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