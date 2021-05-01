Родителям погибших в ДТП детей из Волгограда помогут с похоронами

Фото с места ДТП предоставлено очевидцами.

Власти Волгоградской области помогут родителям, дети которых погибли в страшном ДТП в Ставропольском крае, с похоронами. Об этом сообщили «КП-Волгоград» в созданном при администрации области оперативном штабе. Первые похороны детей могут состояться уже 3 мая, но тут решение за родителями. Именно 3 мая в Волгоградской области объявили траур.

- В связи с трагическим ДТП в Ставропольском крае, все расходы на транспортировку, погребение и траурные церемонии берет на себя регион, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.

Получат семьи погибших девочек и выплаты в размере 1 миллиона рублей. Компенсации семьям пострадавших составят от 200 до 400 тысяч рублей на человека. Сумма зависит от степени тяжести полученных травм.

Напомним, автобус с детской баскетбольной командой раздавила упавшая на него фура. Трагический момент смертельного ДТП попал на видео регистратора. Погибли пять девочек 2008 – 2009 года рождения. Еще 13 человек получили травмы, трое детей – в крайне тяжелом состоянии.

Мы собрали последние новости о ДТП в Ставропольском крае с детьми из баскетбольной команды Волгограда на сегодня.