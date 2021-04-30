«Это какое-то чудо»: что говорит мама единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки из Волгограда

Это последнее фото девочек из баскетбольной команды Волгограда, которое они сделали уже по пути на турнир в Ставрополье.

Юная баскетболистка из Волгограда София К. - единственная, кто не просто осталась жива в жуткой аварии микроавтобуса и КАМАЗа в Ставропольском крае, но еще и не получила ни единой травмы. Девочка отделалась лишь испугом. Сейчас она находится детском отделении ставропольской больницы вместе с остальными пострадавшими. Она еще в шоковом состоянии. Врач дал ей телефон, чтобы она сделала единственный звонок – своим родителям, и сказала, что с ней все в порядке.

- Я почти ничего не знаю, кроме того, что написано в СМИ. Дочь со мной связалась, слава богу, с ней все хорошо. Доктор это подтвердил. Это вообще чудо какое-то, - говорит мама Софьи Светлана Китаева. - Мы планируем поехать за ней туда. Дочь напугана, мне кажется, она еще не осознала всего того, что с ними произошло.

По словам мамы, девочки часто ездили на соревнования, на маршрутке они поехали в первый раз. Все время до этого ездили на поездах.

Фото представлено очевидцами.

Среди пострадавших в этом жутком ДТП Анара К. Родным девочки пока не удалось с ней связаться. О состоянии дочери ее мама ничего не знает.

- Пока не удалось связаться с дочерью, у меня пока никакой информации. Но, конечно, я поеду туда - рассказала мама Анары Фатима К.

Женщина добавила, что пока с ней никто не связывался, чтобы рассказать о состоянии ее дочери.

Фото представлено очевидцами.

Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня, 30 апреля, около хутора Янки в Ставропольском крае. Груженый КАМАЗ буквально раздавил миктроавтобус, в котором на соревнования в Черкесск ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. В микроавтобусе было 18 человек. Пять девочек погибли на месте аварии. Кроме детей в салоне находились трое взрослых сопровождающих и водитель, все они живы.

Пока не ясно, на какой турнир ехала детская команда из Волгограда. В баскетбольной федерации заявили, что у них в расписании на ближайшие даты нет никаких детских соревнований в Черкесске. Известно также, что вез команду дядя одной из девочек-баскетболисток.

- Почему дети поехали на соревнования на маршрутке, для нас всех это сейчас загадка, - рассказала "КП-Волгоград" администратор СШОР №2 Светлана Хохленкова. - Не было поезда туда. Рейсовый автобус ходил, но его отменили. Наверное, это была единственная причина - не было прямого сообщения из Волгограда. Выхода не было, туда по другому не доберешься. Вот и наняли микроавтобус.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса, в котором ехали воспитанницы МБУ «Средняя школа олимпийского резерва №2».

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточняют в ведомстве.

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