Последнее фото баскетболисток из Волгограда, попавших в ДТП на Ставрополье

Девочки сделали это фото за несколько минут до ДТП в Ставропольском крае.

Микроавтобус с девочками из баскетбольной команды СДЮСШОР №2 Волгограда разбился вечером 30 апреля на Ставрополье. В ДТП погибли пятеро из 13 детей, четверо скончались на месте. За жизнь 9 спортсменок сейчас борются врачи. В дороге девочки делали фото и переписывались с подружками. Одна из них поделилась с «КП-Волгоград» последним фото, которое сделали юные баскетболистки в дороге за несколько минут до роковой аварии.

- Последний раз девочки мне писали два часа назад, буквально за несколько минут до ДТП, - рассказала «КП-Волгоград» Катя, которая не поехала на эти соревнования вместе с подругами.

Слева на фото - Арина Осиповская. Именно она и прислала это фото. Последнее в своей жизни. В этом ДТП девочка погибла. Всего за несколько минут до рокового столкновения она писала, что у нее все хорошо. Рядом с ней - Катя Ш. и Вика В. Девочки получили травмы. Об их состоянии пока не известно. Сейчас они в больнице.

Волгоградские баскетболистки часто ездили на соревнования в другие города. Но обычно команда выбирала поезда или большие автобусы. На маршрутке, по словам родителей, они поехали впервые.

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