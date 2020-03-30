Коронавирус в Волгограде: 54 человека в больницах

В России уже 1836 зараженных коронавирусом и девять погибших. В Волгоградской области обстановка куда спокойней, чем в Москве. На 30 марта 2020 число заболевших коронавирусом в Волгограде по-прежнему 4 человека. В инфекционных больницах Волгограда находятся уже 54 человека. Под подозрением на коронавирус 41 взрослый и 9 детей (не считая подтвержденных диагнозов). Резко растет и число карантинщиков – дома под наблюдением остаются 2653 волгоградца. Закрыли целую школу. Вскоре на карантине будет еще больше людей: по словам губернатора Андрея Бочарова, увеличился поток прибывающих в Волгоград из-за рубежа через Москву и Санкт-Петербург. Ограничения решили ужесточить.

- Мы работаем на упреждение, - заявил журналистам на ежедневном брифинге председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

Всего из-за границы с пляжей и курортов в последнее время вернулись 2936 жителя Волгограда и области. 427 из них уже выписали, к счастью, подозрения не оправдались. При этом резко увеличилось число «контактных» карантинщиков. Так, в Волжском отправили на самоизоляцию целую школу, в которой училась 15-летняя заболевшая коронавирусом старшеклассница.

Первой заразившейся коронавирусом в Волгограде стала 49-летняя женщина, вернувшаяся и ОАЭ с ребенком. Спустя несколько дней диагноз коронавирус подтвердили еще у троих, в том числе у 15-летней девочки-подростка из Волжского. Она с родителями тоже прилетела из Дубая. Также заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 жители области 20 и 57 лет. Мужчина из Камышина с супругой отдыхал в Германии. Еще одна волгоградка подхватила коронавирус во время отпуска в Турции.

Все четверо заразившихся коронавирусом находятся в инфекционной больнице №1 Волгограда. Членов их семей взяли под усиленное наблюдение. Пока заболевших среди них нет.

- Состояние у них удовлетворительное. Они чувствуют себя хорошо. Температуры у них нет. У всех болезнь протекает в легкой форме, - рассказал "КП-Волгоград" глава облдздрава Анатолий Себелев. - После обследования они будут выписаны по выздоровлению.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Находящихся в группе риска волгоградцев с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей, с сахарным диабетом, курильщиков и любителей выпить, а также всех, кому за 60 лет, просят в ближайшие дни оставаться дома. Если некому сходить за продуктами и в аптеку, звоните на телефон "горячей линии" по коронавирусу - 8 (800)-200-34-11 круглосуточно. Волонтерский штаб примет заявку от людей из «группы риска» по коронавирусу. По этому же номеру можно сообщить о желании присоединиться к волонтерам.

Напомним, в Волгоградской области с 28 марта по 5 апреля 2020 согласно постановлению губернатора закрыты все учреждения культуры, спорта и сферы развлечений, рестораны и салоны красоты. В торговых центрах работают только супермаркеты, аптеки и заведения общепита с едой на вынос. Открыты все АЗС, аптеки и магазина, торгующие предметами первой необходимости, среди которых еда, бытовая химия, ветеринарные, детские и гигиенические товары. Малый и средний бизнес подсчитывает убытки и боится, что может не пережить эту весну. А кто-то продолжает работать подпольно.

Если в первые дни для нарушителей действовали только предупредительные меры, то уже вскоре к ним будут принимать реальные меры воздействия

- Меры проработаны. Сейчас решаются вопросы, вскоре Госдума должна принять поправки в КоАП РФ. Там, правда, небольшие санкции, но их можно будет применять, - отмечает Ольга Зубарева.

Школьники и студенты, так же как их родители, на вынужденных каникулах. Сроки ЕГЭ и ГИА для выпускников перенесли. Закрыты детские сады, но для семей, где работают оба родителя, открывают дежурные группы.

Часть общественного транспорта ходит реже обычного. Отменили половину троллейбусов, трамваев, автобусов и пригородных поездов. Так что уехать на работу и обратно в ближайшую неделю будет проблематично - в области планируют ввести дополнительные ограничения.

МЕДИКАМ ДОПЛАТЯТ ЗА РИСК

В Волгоградской области в ближайшее время начнут доплачивать медикам за работу с коронавирусными больными и "подозреваемыми". Тем временем в больницах, зарезервированных для больных и с подозрением на коронавирус, готовятся к наплыву пациентов. Минобороны строит свой госпиталь для зараженных коронавирусом. Больницы Волгограда и Волжского готовы принять до 1750 человек, в том числе сотню пациентов в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/769629" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Волгограде и Волжском, последние новости на 30.03.2020. Анатолий Себелев, руководитель облздрава.Екатерина СИМОХИНА

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