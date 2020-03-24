Первый заболевший коронавирусом зафиксирован в Волгограде

О первом заболевшем коронавирусом в Волгограде официально объявили 24 марта 2020 года. За сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев, всего по стране подхватили заразу 495 человек. Нулевым пациентом, заразившимся коронавирусной инфекцией, стала вернувшаяся из отпуска в ОАЭ жительница Волгограда. Об этом журналистам на официальном брифинге сообщил руководитель облздрава Анатолий Себелев. На данный момент заразившаяся коронавирусом женщина находится в инфекционной больнице №1 в Кировском районе Волгограда. Ее состояние удовлетворительное, температура уже нормализовалась, заболевание протекает в легкой форме. В этой же больнице под наблюдением врачей находятся ее муж и ребенок.

Известно, что нулевая пациентка с коронавирусом отдыхала в ОАЭ с ребенком, и ей от 40 до 50 лет. Из отпуска она возвращалась в Волгоград с пересадкой в Москве. Летела рейсом Дубай - Москва, затем рейсом SU 1184 Москва - Волгоград.

- Пассажирка прилетела в Волгоград 15 марта, с 16 числа находилась под наблюдением, 19-го ее госпитализировали. Семья ответственно отнеслась к домашнему карантину, никуда не выходила из квартиры, поэтому нам удалось локализовать очаг и заболевание не получило никакого распространения, - успокаивает волгоградцев руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

Главный санитарный врач уверяет, что своевременно принятый комплекс противоэпидемических мер не позволил распространиться инфекции.

- Всех пассажиров, которые летели одним рейсом с заразившейся коронавирусом, уже взяли под наблюдение. Всего на борту находилось 42 волгоградца. Были и жители соседних регионов - Астраханской области и Калмыкии. В эти регионы мы уже сообщили, чтобы данных людей взяли под усиленное медицинское наблюдение, - сообщила Ольга Зубарева.

Передали наши власти информацию и в управление Роспотребнадзора по Московской области, чтобы взяли под контроль пассажиров, которые летели с волгоградкой рейсом Дубай - Москва. Также под усиленное наблюдение взяли врачей и медперсонал - всех, кто контактировал с заболевшей. Всем уже сделали тесты на коронавирус, пока результат отрицательный.

Всего, по данным на 24 марта, в Волгоградской области под наблюдением на домашнем карантине по коронавирусу находятся 826 человек. Еще 21 взрослый и 2 ребенка лежат в инфекционных больницах.

«ГОТОВИМСЯ КО ВСЕМ ВАРИАНТАМ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ»

Ситуация в регионе под контролем. Власти заявляют, что в связи с появлением в Волгоградской области первого заболевшего коронавирусом, ужесточать ограничения, санитарные и карантинные меры не будут. По мнению Роспотребнадзора, в регионе уже сейчас предприняли все, чтобы не допустить распространения инфекции. Жизнь в Волгограде не замрет и причин для паники тоже нет. Хотя вслед за театрами, музеями и библиотеками, начали закрываться кинотеатры.

- Оснований для закрытия объектов розничной торговли и рынков нет, - отмечает заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.

Нет и дефицита. Даже тех продуктов, которые в первые дни тоннами сметали с прилавков магазинов волгоградцы. Продуктов на складах достаточно - запасов хватит на период до 50-ти дней, в том числе и продовольственных товаров с учетом сроков их хранения.

- Отдельно обращаю внимание: сегодня можно и нужно использовать самые различные гибкие формы занятости людей - где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленную работу, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям медиков. Прошу также учесть в ведомственных планах порядок и алгоритм действий на случай осложнения эпидемиологической ситуации в стране и нашей области. Я не хочу никого пугать. Мы надеемся на лучшее, но готовимся ко всем вариантам развития ситуации. Считать, что нас это не коснется – неправильно, - заявил губернатор Андрей Бочаров.

Что касается самих чиновников, то они на "удаленку" пока не собираются. Хотя и рассматривают такую возможность.

- Если будет необходимость, такая форма может быть применена, особенно если есть заболевания и возраст солидный. Сейчас идет подготовка всех служб, - отмечает заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Как говорят чиновники: все готовы, если будет команда.

Напомним, ряд ограничений из-за угрозы коронавируса в Волгограде ввели с 16 марта. Вузы, театры, музеи и библиотеки ушли в онлайн, а школьники - на каникулы. Изменили режим работы ФНС, суды, МФЦ, УФАС, фонд капремонта и даже Роспотребнадзор. На входе во многие учреждения теперь всем дезинфицируют руки и измеряют температуру, «стреляя» тепловизором в лоб. А полиция будет наказывать за фейки о коронавирусе.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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