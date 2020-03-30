2020-03-30T09:11:37+03:00
Общество

Нерабочая неделя: в Волгограде отменили электрички

Большинство пригородных поездов в Волгоградской области с 30 марта по 3 апреля 2020 будут ходить по расписанию выходного дня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электрички на "карантинной" неделе будут ходить реже.Электрички на "карантинной" неделе будут ходить реже.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Ближайшая неделя объявлена выходной из-за угрозы коронавируса, большинство волгоградцев проведут ее в самоизоляции. А тем, кому придется выйти на работу, нужно будет подстраиваться под расписание общественного транспорта. Часть трамваев, троллейбусов и автобусов вообще не будут ходить в эти дни, остальные будут появляться у остановки раз в 20 – 30 минут. С 30 марта по 3 апреля 2020 большинство пригородных поездов в Волгоградской области так же будет курсировать по расписанию выходного дня. Часть электричек и вовсе отменят. Изменения не коснутся только одной городской электрички №6306 «Южная - Тракторная». Поэтому планировать поездки волгоградцам советуют заранее, сверившись с актуальным расписанием электричек на сайте.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, с 30 марта по 3 апреля 2020 в Волгоградской области отменят пригородные поезда: №6675 и №6676 «Волгоград-1 – Кривомузгинский – Волгоград-1», №6671 и № 6672 «Волгоград-1 – Ложки – Волгоград-1».

30 марта и 2 апреля 2020 отменили электропоезда №6811 и №6813 «Волгоград-1 – Качалино» и «Качалино – Петров Вал». А 31 марта и 3 апреля 2020 не будут ходить пригородные поезда №6812 «Петров Вал – Качалино» и №6814 «Качалино – Волгоград-1».

Согласно постановлению губернатора в Волгограде на нерабочей неделе закрыты все места развлечений, салоны красоты, кафе и рестораны готовят только еду на вынос. В регионе по-прежнему 4 заболевших коронавирусом. А вот число карантинщиков растет с каждым днем. В больницах с подозрением на коронавирус 39 человек, еще более двух тысяч человек на домашнем карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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