Коронавирус в Волгограде: плюс трое заболевших

На утро 27 марта 2020 года в России уже 1036 случаев коронавируса в 58 регионах. 196 заразившихся COVID-19 выявили в последние сутки. В печальном списке и Волгоградская область – в регионе уже четверо заболевших коронавирусом. У троих заразившихся коронавирусной инфекцией диагноз подтвердился за последние сутки. Это жители Волгограда, Камышина и Волжского. Все они приехали с отдыха из-за границы. Рассадниками коронавируса стали ОАЭ, Турция и Германия. Все заболевшие коронавирусом сейчас находятся в инфекционной больнице №1 Волгограда. Всего в изолированных боксах больниц на сегодняшний день лежат 37 человек – 31 взрослый и 6 детей.

Вторым заболевшим коронавирусом в Волгоградской области стал мужчина из Камышина. Вместе с супругой он 16 марта вернулся из отпуска, который проводил в Германии. Семья сидела на карантине. Как только у камышанина появились симптомы инфекции, его 23 марта привезли в инфекционную больницу №1 в Кировском районе Волгограда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/769109" frameborder="0"></iframe> В Волгограде уже четверо заболевших коронавирусной инфекцией.Екатерина СИМОХИНА

Третьей заразившейся коронавирусом в Волгограде стала волгоградка, отдыхавшая в Турции. В Волгоград она вернулась 18 марта. Симптомы респираторной инфекции у нее тоже проявились 23 марта. В тот же день ее положили в инфекционку.

- Члены семьи находятся под домашним наблюдением на самоизоляции. Также на самоизоляции и под медицинским наблюдением находится женщина, отдыхавшая вместе с заболевшей, и члены ее семьи. Ни у кого из них коронавирус в анализах не обнаружен, симптомов заболевания нет, - рассказала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Четвертый заболевший коронавирусом в Волгоградской области - это девочка-подросток из Волжского. Она отдыхала с родителями в ОАЭ и вернулась в Волгоград 15 марта. В детскую инфекционную больницу ее забрали 24 марта, а члены семьи продолжают оставаться дома в самоизоляции.

- Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен и находится под наблюдением. По данным на утро 27 марта коронавирус у них не обнаружили, впереди повторное обследование, - сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя облздрава Николай Алимов.

Напомним, первая или "нулевая" пациентка с коронавирусом также прилетела в Волгоград из Дубая.

Также сейчас на домашнем карантине в Волгограде находятся 912 человек с подозрением на коронавирус. Всего побывали в самоизоляции 1329 волгоградцев, 417 из них уже выписали. В больницах - 37 человек, в том числе 31 взрослый и шестеро детей. Только вчера развернули госпиталь для подозреваемых в коронавирусе в больнице №3, и туда уже поступили первые пациенты.

И хорошая новость - уже на следующей неделе коммерческим клиникам Волгограда разрешат делать тест на коронавирус всем желающим. Подали заявки лаборатория "Диалайн" и клиника РЖД. Но сначала медперсонал должен научиться защищать себя, чтобы не подцепить коронавирус от тех, кто захочет провериться.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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