«Можем не пережить эту весну»: как коронавирус ударил по малому бизнесу

Пандемия коронавируса многое изменит в нашей жизни. И наверняка разделит ее на «до» и «после». В Волгограде пока лишь один заболевший коронавирусом, в стране - 658 человек. Уже неделю не работают театры и музеи, перенесли все концерты и выставки, начали закрываться кинотеатры, опустели фуд-корты, зоны развлечений и магазины, которые не торгуют гречкой, лекарствами и бытовой техникой. Кто-то работает на «удаленке», а кого-то отправили домой из-за вынужденного простоя. Сотни предприятий малого и среднего бизнеса, которые кормили нас, устраивали отпуск, концерты и праздники, развлекали и учили детей, остались без работы. Не исключено, через пару месяцев может не стать и их самих.

- Спекулировать на этом сейчас нельзя. Нам нужно работать на опережение, прогнозировать. Все понимают, что с такими условиями мы еще не сталкивались. Даже сложно сейчас представить, чем все это может закончиться. Но уже видно отсутствие посетителей в магазинах, снижается выручка по непродовольственной группе товаров. Потери у организаторов выставок, концертов, мероприятий, детских центров, в сфере туризма, общественного питания, транспорта, торговли. У многих были хронические проблемы, которые в условиях форс-мажора обострились, - поделилась с «КП-Волгоград» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова.

«ЛИБО МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ, ЛИБО ЗАРПЛАТУ»

- Март - апрель у нас обычно самая напряженная пора, когда мы работаем практически круглосуточно. Перенесены Волгоградский образовательный форум, выставки «Образование-2020», «Энерго-Volga» и «Строй-Volga». Сейчас мы даже не можем сказать точные сроки, куда переносим, потому что не понятно, когда закончится эта ситуация. Отменилось еще 6 конференций. При этом уже запущена рекламная компания, готова полиграфия, наружная реклама, сувенирная продукция, мы внесли предоплату нашим партнерам - затраты понесли, а прибыли никакой нет. Мы сможем выплатить зарплату сотрудникам в марте, в апреле. Но у нас уже стоит вопрос: либо мы платим налоги, либо зарплату. Мы очень рассчитываем на поддержку государства. Иначе мы, как представители малого бизнеса, можем не пережить эту весну, - отмечает генеральный директор выставочного центра «Царицынская ярмарка» Вера Чернова.

Еvent-индустрия в Волгограде представлена довольно большим количеством разноплановых небольших компаний. Крупные деловые форумы и выставки проводят три выставочных центра, множество фирм занимаются событиями от детских праздников и свадеб до крупных международных конференций.

- Сложно сказать, сколько будет пострадавших. Но мы пользуемся услугами рекламных, полиграфических, транспортных и других агентств. Пострадают и наши партнеры тоже. Масштабы могут быть просто катастрофическими для малого и среднего бизнеса, - считают организаторы мероприятий.

- Сказать, что массовые отказы пошли нельзя. Те, кто уже забронировал туры на май, на лето, пока выжидают. Но сейчас бронирование и продажи, конечно, остановлены. Туристы позванивают, их интересуют курорты Кавказа, Черноморское побережье, Крым. Границы закрыты, в ближайшее время будет доступен только внутренний туризм. Как это переживут туроператоры и агентства? Кто-то что-то откладывал, кто-то предлагает заморозить деньги и перенести поездку на другие сроки по тем же ценам. Конечно, многие понесут убытки, - рассказал «КП-Волгоград» председатель Волгоградского союза предприятий туриндустрии Алексей Растегаев.

СУБСИДИИ ПО ЗАРПЛАТАМ И НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

- Нас бы очень поддержали субсидии на выплату заработной платы, отсрочка платежей и мораторий на выплату определенной части налогов, особенно на заработную плату. Потому что у нас нет сейчас никаких поступлений, деятельность фактически остановлена. Мы живем сейчас на резервах и самое главное для нас - сохранить коллектив, - отмечает Вера Чернова. - У нас сейчас в штате 17 человек. Коллектив, который складывался десятилетиями. Мы не можем выпустить их на улицу без средств к существованию. Именно для этого нам нужна поддержка, чтобы потом мы могли работать, получать прибыль и платить налоги. До конца марта мы должны заплатить налог за прошлый год. Нам нужна отсрочка не на месяц, а хотя бы на полгода, чтобы мы могли начать восстанавливаться. Потому что лето для нас мертвый сезон, а заработок начнется только с осени.

Сейчас многие пострадавшие волгоградские предприниматели вместе с уполномоченным по правам предпринимателей готовят предложения. По мнению генерального директора компании «БЛАГО-медиа» Антонины Донцовой, невозможно придумать и сформировать меры поддержки, которые удовлетворили бы всех игроков пострадавших отраслей. У всех и каждого абсолютно индивидуальные условия пребывания на рынке. У кого-то есть кредиты, а у кого-то нет; кто-то работает по одной системе налогообложения, а кто-то по другой. Есть те, кто имел финансовый «запас прочности». Но есть и другие, которые рассчитывали только на грядущую прибыль и поступления с заключенных договоров. И это нормально.

Представители конгрессной деятельности и событийной сферы совестно сформировали пакет предложений. В их числе: 1. Отсрочка по взысканию налогов для пострадавших отраслей МСБ, в том числе с отчислений от заработной платы сотрудников (налоговые каникулы). 2. Субсидия на аренду офисов в размере 50% от стоимости. 3. Ежемесячная субсидия в размере 50 - 100% от среднемесячного ФОТ. 4. Компенсация заработной платы сотрудникам за период вынужденного простоя во время карантина, если его объявят.

- Хорошо, если государство выработает меры поддержки как исходя из средних статистических данных, так и прислушавшись непосредственно к индивидуальным запросам практического бизнес-сектора. Ведь мы знаем, что проблемы малого и среднего бизнеса имеют отличия от актуальных запросов крупных компаний, - считает Антонина Донцова.

Чем реально сможет помочь малому и среднему бизнесу государство, увидим в ближайшие дни. Главное, чтобы помощь пришла вовремя и ей смогли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Бизнес-омбудсмен Ольга Устинова:

Главное, чтобы не пришлось потом реанимировать уже мертвый бизнес

- Сейчас на региональном уровне разрабатывается огромный пакет мер по всем направлениям и по всем возможным отраслям, которые может задеть ситуация с коронавирусом. В ближайшие дни он будет принят. Поддержка будет связана с отменой контрольно-надзорных мероприятий, снижением налоговой нагрузки, иными преференциями. Также планируем организацию встреч с ведущими банками, чтобы они поддержали малый бизнес.

Главное, чтобы эта поддержка была не только задекларированной, но и возможной, приемлемой и реальной. Чтобы не пришлось потом реанимировать уже мертвый бизнес. Поэтому мы сейчас собираем предложения от предпринимателей. Каждый день встречаемся, обсуждаем, пытаемся ответить на каждый вопрос, начиная с того, как быть с работниками в период простоя. Главное, не потерять бизнес - это в интересах экономики области. Но нужно понимать, что помощь будет в рамках возможностей региона. Есть и такие предложения, с которыми мы выходим на федерацию.

Уже после публикации материала президент Владимир Путин в своем обращении заявил о поддержке, которое окажет бизнесу государство. Будет введен моратории на банкротства на срок 6 месяцев, отсрочка по выплатам для пострадавших малых компаний всех налогов (кроме НДС), страховых выплат и выплат по кредитам на 6 месяцев. Ставка страховых взносов будет снижена до 15% (подробности).

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