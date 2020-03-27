Нерабочая неделя в Волгограде: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Из-за коронавируса вся страна уходит на вынужденные каникулы – нерабочая неделя продлится в Волгограде с 30 марта до 5 апреля. Людей отправляют по домам в оплачиваемые отпуска. В связи с этим меняет режим работы и общественный транспорт – всю неделю он будет ходить по графику выходного дня, а некоторые маршруты троллейбусов и автобусов вообще приостановят свою работу.

Как уточняют «КП-Волгоград» в мэрии, график выходного дня подразумевает, что общественный транспорт будет ездить с интервалом 20-25 минут.

Не будут ездить в эти дни: трамваи № 1 и №№ 6, 7, 12, троллейбусы №№ 10 и 12, а также автобусы №№ 20 и 55.

- В связи с временным закрытием мест массового пребывания граждан городской электротранспорт будет заканчивать работу в 21.00, - предупреждают волгоградцев в мэрии.

В тоже время чиновники пообещали отслеживать ситуацию в городе и при необходимости будут выпускать на линии резервные единицы подвижного состава.

Напомним, что с середины марта весь общественный транспорт усиленно дезинфицируют.

- Специальным раствором (Ди-хлор) обрабатываются поручни, терминалы, пассажирские сиденья, входные двери, стекла, полы. Также после окончания движения трамваев по линии СТ производится дезинфекция подземных станций, производственных, служебных, бытовых помещений службы скоростного трамвая, - отмечают в администрации Волгограда.

В мэрии также рекомендуют волгоградцам пользоваться в транспорте бесконтактными картами, чтобы минимизировать использование наличных денег.

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