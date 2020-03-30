Коронавирус в Волгограде: медикам доплатят за риск

30 Март 2020 2020-03-30T15:36:04+03:00

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Медикам Волгоградской области в ближайшее время начнут доплачивать за рискованную работу с в период пандемии коронавируса. Именно они оказались на передовой. Выплаты надбавок обещают со дня на день. Как заявил 30 марта 2020 на брифинге журналистам председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев, сначала должны быть приняты локальные нормативные акты.

- Сегодня проходил селектор Минздрава России, где министр здравоохранения доложил об утверждении Порядка распределения финансирования. Сегодня он будет доведен до департаментов и комитетов. Мы издадим свой локальный нормативный акт и начнется выплата тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи заболевшим коронавирусной инфекцией. Это произойдет в ближайшие дни, - отметил глава облздрава.

Напомним, правительство РФ выделило 10,2 миллиарда рублей из резервного фонда на выплаты врачам. Часть этих средств придет и в Волгоградскую область. Поощрения от 20% до 100% среднемесячного дохода в регионе получат врачи и медперсонал поликлиник, больниц и службы скорой помощи, которые работают с группами риска по коронавирусу.

Всего в Волгоградской области на 30 марта 4 зараженных коронавирусом: два человека из Волгограда, один из Волжского и один из Камышина. В больницах еще 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего стационары Волгограда и Волжского готовы принять до 1750 человек, в том числе сотню пациентов в тяжелом состоянии. Строит свой госпиталь в Волгограде Минобороны РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU