2020-03-30T10:56:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: в городе собираются еще больше сократить общественный транспорт

В Волгоградской области ужесточаются меры в связи с распространением коронавирусной инфекции
Екатерина МАЛИНИНА
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Вопрос с общественным транспортом обещают решить до конца дня.Вопрос с общественным транспортом обещают решить до конца дня.
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Коронавирус продолжает победно идти по планете. Из-за огромного количества заболевших Москва ввела принудительную самоизоляцию для всех жителей. В Волгограде количество людей с диагнозом COVID-19 пока четверо. Так что такие жесткие меры пока не применяются. Но всем, кто не задействован на непрерывном производстве, не работает в больнице, полиции, МЧС или администрации, настоятельно рекомендуют сидеть дома. Ведь именно от этой недели зависит, какими темпами будет развиваться эпидемия в стране и в нашей Волгоградской области. Только за последние три дня количество человек, находящихся под наблюдением в Волгограде увеличилось в три раза – с 869 до 2226 человек. Туристы возвращаются из поездок – 30 марта Российская Федерация закрыла все государственные границы.

- Это не время отпуска или каникул, а время, чтобы остаться дома. Это сейчас лучшая защита для вас, ваших семей, родных и близких, — подчеркнул Андрей Бочаров, - еще раз напомнил волгоградцам смысл нерабочей недели Андрей Бочаров

По поручению губернатора ответственные ведомства проработают вопрос ограничения работы общественного транспорта. Сейчас автобусы, троллейбусы, трамваи ходят по режиму выходного дня. Но возможно, что они станут приезжать еще реже, а некоторые маршруты временно отменят. В связи с этим чиновникам предстоит проработать вопрос проезда тех, кто в эту неделю задействован на работе: медики, чиновники, заводчане, полицейские.

Усилят контроль и за теми, кто находится дома на карантине. Потому что нарушают обязательный режим многие. За самоизоляцией будет следить полиция.

Напомним, сейчас в Волгоградской области 4 человека заболели коронавирусом. Еще 43 (данные на 29 марта), находятся в больнице под наблюдением: у них признаки ОРВИ и они имели контакты с заболевшими. Цифры, к сожалению, меняются в сторону увеличения. Так что ждем новых данных от оперативного штаба.

В Волгограде уже четыре человека заболели коронавирусом

Все эти люди- из Волгограда, Волжского и Камышина - привезли "заразу" из-за границы (подробнее).

Из-за коронавируса в Волгограде закрывают кафе, салоны красоты и часть магазинов

С 28 марта по 5 апреля будут работать продовольственные магазины и аптеки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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