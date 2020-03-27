Из-за коронавируса в Волгограде закрывают кафе, салоны красоты и часть магазинов

27 Март 2020 2020-03-27T20:21:29+03:00

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В Волгограде и в стране продолжают бороться с коронавирусом. И делают это не только врачи, но и власти. Всей России предстоит неделя «разобщения». Президент объявил нерабочую неделю, чтобы снизить темпы распространения вируса. Во время пандемии нужно сидеть дома и постараться до минимума снизить общение с другими людьми. Тех, кто не верит в эпидемию или относится к принятым мерам слишком безалаберно, власти решили избавить от соблазна. Уже завтра в Волгограде останавливают все развлекательные, культурные, спортивные, выставочные и прочие мероприятия. Их нельзя проводить ни в ТРЦ, ни в парках. Остановят даже детские аттракционы. Все для того, чтобы вы сидели дома.

Под запретом кружки, библиотеки, салоны красоты и спа-салоны. Так что модницам придется довольствоваться домашними процедурами. Не будут работать бани, сауны, кинотеатры, дискотеки, детские игровые комнаты.

Также закроются на эти дни кафе, бары, столовые и прочий общепит. Остаются работать только те, кто работает на «вынос» и доставкой. Также запрет не коснется ведомственных столовых и буфетов – рабочих будут кормить.

Прежний режим у аптек, продовольственных магазинов, ветаптек, магазинов бытовой химии. Будет работать и доставка. Двери храмов и мечетей будут открыты. Но в них также пока не рекомендуют ходить.

Специалисты еще раз напоминают: проведите эти дни дома, постарайтесь не выходить даже в магазин. Позаботьтесь о стариках, постарайтесь их обеспечить всем необходимым на неделю.

На данным момент в Волгоградской области у четырех человек диагноз коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU