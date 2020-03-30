Коронавирус в Волгограде: закрыли на карантин школу в Волжском, куда ходила заболевшая

Одной из четырех заболевших коронавирусом в Волгоградской области стала 15-летняя школьница из Волжского. Сейчас она находится в волгоградской инфекционной больнице, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. А вот все ее одноклассники и учителя еще ждут результата тестов на коронавирус. Подросток успела сходить в школу после возвращения из Дубая. Всех возможных «контактных» посадили на карантин. Под наблюдением медиков целая школа, включая всех учителей, учеников и их близких.

- Заболевшая один день была [на занятиях], поэтому попали [на карантин] все учащиеся этой школы с 5-го по 11-й классы. Медработники делают заборы. Посещают их на квартире, - рассказала «КП-Волгоград» руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

- Было предписание Роспотребнадзора об обследовании 395 человек - школьников, которые имели непосредственный близкий контакт. Пока результаты обследования у всех отрицательные или в работе, - подчеркнул глава облздрава Анатолий Себелев.

Только за последние сутки число находящихся на карантине в Волгоградской области выросло на 437 человек.

- Обследуются все очаги заболевания, определяется круг контактных лиц. Все контактные лица подлежат лабораторному обследованию и помещаются под медицинское наблюдение. Дальнейший контроль за ними осуществляют уже органы внутренних дел, - отметила Ольга Зубарева.

Всего в Волгоградской области на 30 марта 4 зараженных коронавирусом: два человека из Волгограда, один из Волжского и один из Камышина. В больницах еще 50 человек с подозрением на коронавирус.

В больницах, зарезервированных для больных и с подозрением на коронавирус, готовятся к наплыву пациентов. Минобороны строит свой госпиталь для зараженных коронавирусом. Больницы Волгограда и Волжского готовы принять до 1750 человек, в том числе сотню пациентов в тяжелом состоянии.

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