Коронавирус в Волгограде: открыт первый госпиталь

Больницы Волгограда готовят к приему больных с коронавирусом. Пока в регионе лишь один заразившийся. На карантине и в инфекционках уже почти 900 человек. Поэтому власти готовят госпитали и обсерваторы для наблюдения за вернувшимися из-за границы и контактировавшими с больными коронавирусом. Первый госпиталь для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию открыли на базе областной больницы №3. Здесь утром 26 марта губернатор Андрей Бочаров провел совещание с медиками.

Чиновники осмотрели палаты и процедурные.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Под госпиталь отвели несколько этажей больницы №3, всего 108 коек. Выбрали «обкомовскую» больницу потому, что здесь есть возможность обеспечить полную изоляцию «подозреваемым» в коронавирусе. В каждой палате имеется санузел, есть отдельный лифт для доставки лекарств и питания через чистую зону, а из окон открывается вид на Волгу.

Именно в госпиталь будут привозить всех пациентов с симптомами респираторных заболеваний. Здесь их обследуют, сделают тест на коронавирус. После того, как поставят диагноз, пациента либо оставят здесь долечиваться (если анализ отрицательный), либо с коронавирусом отправят на оборудованной специальной капсулой скорой в инфекционку в Кировский район.

Так выглядят палаты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Каждая койка в реанимациях волгоградских больниц должна быть обеспечена аппаратом ИВЛ, - отметил Андрей Бочаров.

При обнаружении новых случаев коронавирусной инфекции задача властей - локализовать заразу и не допустить ее распространения. Все это не должно делаться в ущерб другим больным.

- Мы уже полтора месяца говорим: не стоит выезжать за рубеж. Я вам больше скажу - часть жителей нашей области по-прежнему собирается и в такой обстановке ехать за границу. Пожалуйста, отложите поездки, не создавайте проблем ни себе, ни своим близким, ни всем окружающим, - обратился к волгоградцам губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/768834" frameborder="0"></iframe> В Волгограде открыт первый госпиталь для больных с подозрением на коронавирус.Екатерина СИМОХИНА

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