Коронавирус в Волгограде: студенты уходят в онлайн, школы на каникулы, концерты - на осень

В Волгоградской области с понедельника ввели особый режим – регион занял оборону, готовится к борьбе с коронавирусом. Заболевших в Волгограде пока нет, но за последние сутки количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране выросло в полтора раза. Вирус расползается из столицы в регионы. Власти принимают предупредительные меры, Роспотребнадзор и медики советуют, что делать, чтобы не заболеть коронавирусом.

ЗАКРОЮТ ЛИ НА КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, ВУЗЫ И ССУЗЫ ВОЛГОГРАДА?

Обстановка по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области сейчас стабильная, а ситуация с коронавирусом может затянуться на неопределенный срок. Поэтому школы и детсады Волгоградской области на карантин решили пока не закрывать. С 16 марта 2020 по заявлению родителей дети могут не посещать садик и не ходить в школу – власти разрешили свободное посещение. Но образовательный процесс прерывать не будут.

- Какой толк сидеть дома и не ходить в школу, если четвертные контрольные никто не отменял? - говорят волгоградцы.

А уже с 21 марта во всех школах досрочно начнутся каникулы. Что будет дальше, покажет время. После каникул могут ввести и карантин. Если будет необходимость.

Большинство вузов Волгограда уже объявили о переходе студентов на дистанционное обучение.

БУДУТ ЛИ ОТМЕНЯТЬ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В ВОЛГОГРАДЕ КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ И ВЫСТАВКИ?

Некоторые организаторы объявили об отмене и переносе культурно-массовых, образовательных и развлекательных мероприятий на неопределенный срок. Тотальный диктант-2020 перенесли на осень. Не приедет весной в Волгоград Наталия Орейро.

- Мы будем минимизировать мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. Рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования, - рассказал «КП-Волгоград» курирующий тему вице-губернатор Владимир Попков.

Пока ограничения вводятся на неделю: с 16 по 22 марта. Под вопросом и домашний матч «Ротора», который намечен на 22 марта - ждут решения РФС. Продажа билетов приостановлена. В случае, если матч перенесут или он пройдет без зрителей – деньги за билеты всем вернут.

О переносе выставок, спектаклей и концертов «КП-Волгоград» будет сообщать, как только будет принято решение организаторами.

НЕ ОПАСНО ЛИ ЕЗДИТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В ВОЛГОГРАДЕ?

Если похода в театр, кино или в школу можно избежать, то на работу и по неотложным делам большинство волгоградцев ездит общественным транспортом. Вот, где рассадник заразы. Перевозчики успокаивают – каждый день салоны трамваев, троллейбусов и автобусов в Волгограде обрабатывают дезинфицирующим раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Концентрацию увеличили до максимально возможной, но безопасной.

Троллейбусы моют дезраствором каждый день.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧТО ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Главное правило для защиты от коронавируса – мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Часто и тщательно. Также можно регулярно обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. И ни в коем случае не рекомендуется прикасаться грязными руками к глазам, носу, рту.

Обратите внимание, если спиртосодержащих антисептиков в виде гелей и салфеток в аптеке или магазине нет, волгоградцам часто предлагают обычные антибактериальные салфетки. Но они в борьбе с коронавирусом не помогут.

- Спиртовые салфетки лучше, так они действуют не только на бактерии, но и на вирусы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

И не забудьте протирать не только руки, но и телефон, клавиатуру и прочие гаджеты, которые вы из рук не выпускаете.

- Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет. Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом. Антибиотики против вирусов не действуют, - развеивает мифы о коронавирусе Роспотребнадзор.

НОСИТЬ ЛИ МАСКУ?

- Однозначно маску нужно носить, - говорит главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова.

Больным ее рекомендуют даже больше, чем здоровым - маска предотвратит распространение коронавируса. Здоровым защитит носоглотку, если менять ее не реже, чем раз в два часа. Учтите, маска должна закрывать лицо от носа до подбородка и плотно прилегать по краям. Но глаза все равно остаются уязвимым местом.

МЕДИЦИНСКИХ МАСОК НЕТ. ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

В аптеках Волгограда медицинских масок нет давно – еще с февраля, когда шествие коронавируса по миру только началось. И на складах их нет тоже. Зато на Авито и в некоторых интернет-магазинах их продают втридорога и даже по 70 рублей за штуку (!). Областные власти пытаются договориться напрямую с производителями, а пока в аптеки сети Волгофарм обещают завезти ватно-марлевые повязки, которые можно прокипятить, прогладить утюгом и использовать повторно. Стоить они будут около 35 рублей. Такие повязки можно сделать и самим – за счет шести слоев марли и слоя ваты внутри они будут даже надежней готовых стандартных масок.

ГДЕ ДЕРЖАТ НА КАРАНТИНЕ ПО КОРОНАВИРУСУ В ВОЛГОГРАДЕ?

Всем, кто приехал из охваченных эпидемией коронавируса стран, а также контактировавшим с ними, дают больничный на две недели и помещают на домашний карантин. Если есть признаки ОРВИ – то везут в инфекционную больницу, до тех пор, пока диагноз не подтвердят или не опровегнут. А что, если коек не хватит?

- Если количество пациентов будет увеличено, существует план по развертыванию инфекционных стационаров в других больницах региона, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Пока же посещение пациентов во всех больницах Волгоградской области под запретом.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ КОРОНАВИРУС?

- На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV) нет, - категоричен Роспотребнадзор.

В облздраве уверяют, что аппаратов искусственной вентиляции легких, пульсоксиметров, больниц и медиков для эффективного противостояния коронавирусу в регионе достаточно. Как и препаратов для снятия и облегчения симптомов заболевания.

Карта распространения коронавируса

КАК РАСПОЗНАТЬ КОРОНАВИРУС?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

В интернете ходит много советов, как распознать коронавирус и чем от него спасаться. Но, увы, без специальных анализов эту инфекцию не отличить от гриппа или другого распространенного вируса.

- Сейчас ни один медработник, который занимается лечением коронавирусной инфекции, не скажет какой-то отдельный важный симптом, который отличает эту инфекцию от других ОРВИ или гриппа. Это такая же инфекция, как и другие. Практически у всех [заболевших] высокая температура, лихорадка, першение в горле и одышка. На это надо обращать внимание, потому что на ранних стадиях развивается пневмония. Могут быть гастроэнтеральные нарушения – боли в животе, диарея. Но вот отличительного симптома нет, - заявляет руководитель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

ВАЖНО

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). По этому номеру можно получить ответы на вопросы о коронавирусе и сообщить о подозрительных лицах.

При комитете здравоохранения Волгоградской области на базе отдела медицины катастроф также работает круглосуточная горячая линия для приехавших в Волгоград из стран с эпидемией коронавируса - (8442) 36-24-34. По этому номеру волгоградцы должны сообщить о месте, датах пребывания и возвращения для карантинного наблюдения.

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