Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»

16 Март 2020 2020-03-16T15:59:09+03:00

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То, чего так боялись волгоградские фанаты футбола, к сожалению, стало реальностью: матч «Ротор»-«Спартак-2», который запланирован на 22 марта, либо пройдет на пустой «Волгоград Арене» без зрителей, либо его вообще перенесут. В Волгоградской области с введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса отменяют и переносят все массовые мероприятия. Об этом сегодня, 16 марта, заявил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

- Мы будем минимизировать мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. Рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования, - говорит Попков. - Также мы работаем с организаторами коммерческих концертов по вопросу целесообразности проведения мероприятий именно в эти дни.

Это касается и футбольных матчей. Окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020 решит РФС во вторник, 17 марта. Варианта два: матчи либо перенесут, либо они пройдут при пустых трибунах.

- Зрители, которые купили билеты на матч, могут вернуть деньги в кассе, - уточняет заместитель губернатора.

Тем временем, в школах Волгограда пока не стали вводить карантин, но учеников перевели на свободное посещение. А больницы и поликлиники перешли на особый режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU