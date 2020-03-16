2020-03-16T15:59:09+03:00
Спорт

Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»

Игра либо пройдет без зрителей, либо ее вообще перенесут
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Придется волгоградцам временно потерпеть без большого футбола.Придется волгоградцам временно потерпеть без большого футбола.
Изменить размер текста:

То, чего так боялись волгоградские фанаты футбола, к сожалению, стало реальностью: матч «Ротор»-«Спартак-2», который запланирован на 22 марта, либо пройдет на пустой «Волгоград Арене» без зрителей, либо его вообще перенесут. В Волгоградской области с введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса отменяют и переносят все массовые мероприятия. Об этом сегодня, 16 марта, заявил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

- Мы будем минимизировать мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. Рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования, - говорит Попков. - Также мы работаем с организаторами коммерческих концертов по вопросу целесообразности проведения мероприятий именно в эти дни.

Это касается и футбольных матчей. Окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020 решит РФС во вторник, 17 марта. Варианта два: матчи либо перенесут, либо они пройдут при пустых трибунах.

- Зрители, которые купили билеты на матч, могут вернуть деньги в кассе, - уточняет заместитель губернатора.

Тем временем, в школах Волгограда пока не стали вводить карантин, но учеников перевели на свободное посещение. А больницы и поликлиники перешли на особый режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных ограничений (подробности).

Коронавирус в Волгограде: стоит ли бояться «зеленых человечков» на скорой, дают ли больничный и где держат на карантине вернувшихся из поездок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования
В волгоградских супермаркетах под видом известных марок вместо масла продавали спред
Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»
В Камышине в колонии нашли труп мужчины
В комитете ЖКХ Волгоградской области новый начальник
Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды
В Волжском экстренно эвакуировали школу
Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев
Из-за коронавируса вузы Волгограда переходят на дистанционное обучение
Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя
В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски
Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности
В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса
У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки
На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице
Волгоградские родители пожаловались на автоматы с чипсами и шоколадками в школах
Охранные зоны газопроводов
Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа
Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»
Север Волгоградской области засыпает снегом