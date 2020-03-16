Волгоградские школы досрочно уйдут на каникулы

На этой неделе Волгоградская область ввела особый режим, чтобы допустить в регионе эпидемии коронавируса. Оперативный штаб рекомендовал отменить все массовые мероприятия, усилить дезинфекцию и контроль, а также перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение. У вузов такая возможность есть, поэтому они первыми объявили об этом. На карантин все образовательные учреждения Волгограда и области решили не закрывать. Из-за коронавируса в школах Волгоградской области с 16 марта 2020 года вводится свободное посещение. И уже с 21 марта все школы досрочно уйдут на каникулы.

Как сообщила «КП-Волгоград» вице-губернатор Зина Мержоева, во всех школах региона с 16 марта ввели режим свободного посещения. Делать это будут в индивидуальном порядке по заявлению родителей. При необходимости, для каждого ребенка составят индивидуальный план и программу обучения.

- Для этого в регионе есть все ресурсы: это и «Сетевой город», и Российская электронная школа, электронная почта, чаты - площадок достаточно, поэтому родителям не нужно переживать, - отметила Мержоева.

Распространяются все эти меры профилактики коронавируса в Волгограде и области и на все частные школы. А вот что касается олимпиад школьников, то здесь власти региона ждут указаний из федерального центра.

Детские сады в Волгограде пока работают. Но все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса в садиках, как и в школах, отменены. Все заведения в ближайшее время должны оснастить бактерицидными облучателями. А состояние детей обязаны контролировать постоянно.

- В случае выявления пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, их лечение будет осуществляться в областных инфекционных больницах. В случае, если количество пациентов будет расти, существует план по развертыванию инфекционных отделений в других стационарах региона, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

Всех, кто мог иметь контакт с заразившимися коронавирусом, помещают на карантин.

ВАЖНО

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). По этому номеру можно получить ответы на вопросы о коронавирусе и сообщить о подозрительных лицах.

При комитете здравоохранения Волгоградской области на базе отдела медицины катастроф также работает круглосуточная горячая линия для приехавших в Волгоград из стран с эпидемией коронавируса - (8442) 36-24-34. По этому номеру волгоградцы должны сообщить о месте, датах пребывания и возвращения для карантинного наблюдения.

Тем временем, в Волгограде начали отменять и массовые мероприятия. Больницы и поликлиники перешли на особый режим, а вузы - на дистанционное обучение.

Карта распространения коронавируса

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