В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T10:58:15+03:00

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С середины марта в больницах и поликлиниках Волгограда ввели ограничения, чтобы не допустить распространения в регионе коронавируса. Детей в школах и детсадах медсестра должна осматривать каждое утро. Больницы закрыли для посетителей, так что родственников больше не пустят навестить лежащих в стационарах пациентов.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ руководителя облздрава, больницы и поликлиники Волгоградской области должны обеспечить раздельный прием пациентов с лихорадкой и без нее, а также обслуживание температурящих больных на дому и оформление больничных находящимся на карантине без выхода из дома и посещения поликлиники. В стационарах всех пациентов с ОРВИ должны обеспечить масками, а медиков перед началом работы осматривать и не пускать на дежурство заболевших.

Маски на авито продают десятки человек. Разброс цен большой. Скрин avito.ru

Также согласно постановлению главного санитарного врача, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции в Волгоградской области введено ограничение на проведение массовых мероприятий во всех подчиняющихся облздраву организациях, в том числе конференций и лекций.

Тем временем, в Волгограде начали отменять массовые мероприятия. Масок в аптеках нет. На авито с рук их предлагают купить от 3 до 70 рублей. Предложений масса. А в магазинах и аптеках начался ажиотаж на антибактериальные гели для рук, горожане скупают даже мыло и салфетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU