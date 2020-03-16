2020-03-16T10:58:15+03:00
Общество

В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса

В медицинских учреждениях Волгоградской области ввели ограничения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Чихающих пациентов должны обеспечить масками.Чихающих пациентов должны обеспечить масками.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С середины марта в больницах и поликлиниках Волгограда ввели ограничения, чтобы не допустить распространения в регионе коронавируса. Детей в школах и детсадах медсестра должна осматривать каждое утро. Больницы закрыли для посетителей, так что родственников больше не пустят навестить лежащих в стационарах пациентов.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ руководителя облздрава, больницы и поликлиники Волгоградской области должны обеспечить раздельный прием пациентов с лихорадкой и без нее, а также обслуживание температурящих больных на дому и оформление больничных находящимся на карантине без выхода из дома и посещения поликлиники. В стационарах всех пациентов с ОРВИ должны обеспечить масками, а медиков перед началом работы осматривать и не пускать на дежурство заболевших.

Маски на авито продают десятки человек. Разброс цен большой. Скрин avito.ru

Маски на авито продают десятки человек. Разброс цен большой. Скрин avito.ru

Также согласно постановлению главного санитарного врача, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции в Волгоградской области введено ограничение на проведение массовых мероприятий во всех подчиняющихся облздраву организациях, в том числе конференций и лекций.

Тем временем, в Волгограде начали отменять массовые мероприятия. Масок в аптеках нет. На авито с рук их предлагают купить от 3 до 70 рублей. Предложений масса. А в магазинах и аптеках начался ажиотаж на антибактериальные гели для рук, горожане скупают даже мыло и салфетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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