2020-03-16T17:26:57+03:00
Общество

Из-за коронавируса вузы Волгограда переходят на дистанционное обучение

В университетах Волгоградской области готовятся противостоять коронавирусу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вузы ввели меры против распространения коронавируса.Вузы ввели меры против распространения коронавируса.
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С 16 марта из-за коронавируса в Волгоградской области введен режим повышенной готовности. Всем студентам и школьникам рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Первыми отреагировали вузы Волгограда – у них такая возможность есть. О переходе на дистанционный режим обучения уже объявили в ВГСПУ, ВолГУ, ВолгГТУ и другие университеты.

- Руководство университета приняло решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Это означает, что в срок с 17 марта по 30 апреля студенты будут осваивать учебную программу удаленно, из дома, с помощью электронных образовательных ресурсов. Посещать университет не нужно, - сообщили «КП-Волгоград» в соципально-педагогическом университете.

Решение ограничить посещение университета из-за коронавирусной инфекции приняли и в ВолГУ. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе вуза, c 17 марта в Волгоградском государственном университете обучение будет проходить в полном объеме, но исключительно в электронной форме и на расстоянии. Приказ ректора будет действовать до тех пор, пока не отпадет такая необходимость. Кроме того, приостановлены очные занятия для школьников в Доме научной коллаборации ВолГУ, переносятся все массовые культурно-образовательные мероприятия. Тем временем в вузе усилил дезинфекцию, амбулаторию перевели на усиленный режим, на входе в госуниверситет сделают бесконтактный контроль температуры.

- В техническим университете работают над внутренними приказами, согласно которым будут перенесены на более поздний срок все массовые мероприятия, организовано дистанционное обучение, предприняты дополнительные меры дезинфекции. Подчеркнем, что данная ситуация не предполагает переноса сроков зачетно-экзаменационной сессии, защит дипломных работ или продление учебного семестра, - отметили в ВолгГТУ.

Тем временем, в Волгограде начали отменять и массовые мероприятия. В школах не стали вводить карантин, но учеников перевели на свободное посещение. А больницы и поликлиники перешли на особый режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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