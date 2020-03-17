Фейки о коронавирусе в Волгограде: ночная дезинфекция, голод, закрытие вузов и ТЦ

За последние сутки 17 марта в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции в 14 регионах. Зараза теперь не только в столичных городах. Всего 114 человек заболели в стране. В Волгоградской области заболевших коронавирусом по-прежнему нет, введены карантинные ограничения и запреты. Зато в соцсетях и родительских чатах распространяется масса слухов. Волгоградцы ждут голода, скупают гречку, тушенку, соль и сахар, а еще запасаются на годы вперед туалетной бумагой. Подогревают панические настроения сообщения то закрытии рынков и ТРЦ «Акварель», то сообщения о закрытии тех или иных вузов из-за заболевшего коронавирусом студента, то информация о «ночной дезинфекции» Волгограда с военных вертолетов.

А этот фейк рассылают в родительских чатах.

«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части», - такое сообщение тысячи волгоградцев рассылают в родительских чатах.

- Пресс-служба Южного военного округа опровергает данную информацию. В настоящее время ни личный состав, ни военная техника для проведения дезинфекционных мероприятий не задействованы, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Этот фейк из соцсетей.

«Вирус в Волгограде. В Волгу выявили девушка с (Корея) короновирусом! Волгу закрыли! Прошу всем не поднимать панику!», - пишет в соцсетях другой паникер и распространитель фейков (орфография авторов сохранена).

- Ничего подобного! Это фейк! У нас есть одна девушка из Кореи, которая до 19 числа находится в самоизоляции под наблюдением врача. Но ни одного случая заболевания в Волгоградской области на сегодняшний день не выявлено. Что касается 17 китайцев, уехавших на зимние каникулы домой, то они там так и остались, – заявляют в пресс-службе ВолГУ.

Волгоградский государственный университет, как и другие вузы региона, перевел студентов на дистанционное обучение по рекомендации Министерства просвещения РФ, не дожидаясь, пока появятся заболевшие коронавирусом.

И, наконец, самый популярный фейк – отсутствие продуктов, в том числе дешевых, и туалетной бумаги.

Крупы и макароны в магазинах раскупают тоннами.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- На складах имеется достаточный запас, - хором заверяют торговые сети, едва успевая выкладывать на прилавки тут же сметаемые мнительными волгоградцами товары.

А вот медицинских масок в аптеках и магазинах Волгограда, действительно нет. Давно и совсем. Чтобы как-то разрядить ситуацию, государственная аптечная сеть обещала вскоре завезти марлевые повязки, которые после кипячения можно использовать многократно.

Туалетной бумаги в Волгограде достаточно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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