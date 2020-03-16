2020-03-16T17:36:35+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором

Дезинфекцию усилили во всех общественных местах и на транспорте
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сиденьям и поручням - особое внимание.Сиденьям и поручням - особое внимание.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоград сегодня словно на осадном положении. Из-за коронавирусной инфекции, которая начала распространяться по России, на лицах людей тревога. Отменяют массовые мероприятия, школы и детские сады перевели на свободное посещение, студенты и вовсе учатся дистанционно. Но практически все волгоградцы все эти дни пользуются общественным транспортом. Перевозчики успокаивают – каждый день салоны трамваев, троллейбусов и автобусов обрабатывают рекомендованными Роспотребнадзором средствами. Из-за коронавируса концентрацию дезинфицирующих препаратов увеличили вдвое.

Используют для обработки троллейбусов и трамваев препарат «Ди-Хлор». Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Используют для обработки троллейбусов и трамваев препарат «Ди-Хлор».Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Корреспондент «КП-Волгоград» посмотрела, как происходит обработка. Сначала таблетки дезинфицирующего средства «Ди-Хлор» растворяют в ведре воды. Из-за угрозы коронавируса берут препарата вдвое больше обычного. Убивает это средство бактерии туберкулеза, разных вирусов, включая гепатит В и ВИЧ, грибы Кандида и Трихофитон, а также сибирскую язву, чуму, холеру. Подействует и на коронавирус.

- Обычно используется раствор в концентрации 0,03%, по рекомендации Роспотребнадзора сейчас используется раствор 0,06%. Берут для обработки 150 мл на квадратный метр путем протирания или орошения. Это допустимая доза, безопасная для персонала и пассажиров, - поясняет заведующая здравпункта троллейбусного парка Наталья Кучмина.

Так как поверхности большие, дезраствор распыляют. Особое внимание – поручням, сидениям, окнам. Потолок, пол поливают уже не с такой дотошностью. Обработку общественный транспорт в Волгограде проходит каждый день перед выходом на смену. Так что первых пассажиров на линии встретят чистотой.

Весь пассажирский транспорт каждый день бывает на мойке и дезинфекции.

Весь пассажирский транспорт каждый день бывает на мойке и дезинфекции.

В России число заболевших коронавирусом уже подбирается к сотне - подцепили заразу 93 человека. По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области на 16 марта 2020 заболевших коронавирусом нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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