Коронавирус в Волгограде: на карантин попали 133 человека

Коронавирус продолжает шагать по миру. По данным Роспотребнадзора на 7 марта, за последние сутки в России обнаружили 4 заболевших коронавирусной инфекцией: один в Санкт-Петербурге, трое в Липецке. Все четверо недавно вернулись из путешествия по Италии. Всего в нашей стране зарегистрировано 14 случаев коронавируса. В Волгоградской области на сегодняшний день заболевших нет. Но число сидящих на карантине растет в геометрической прогрессии. Власти делают все, чтобы не допустить распространения заразы.

- Основная задача – выявить больного и предупредить распространение инфекции. Для этого у нас все готово, - заявил журналистам руководитель облздрава Анатолий Себелев.

ГДЕ ДЕРЖАТ НА КАРАНТИНЕ?

Всех, кто вернулся из стран, откуда сейчас идет основная волна заболеваний коронавирусом, помещают на карантин продолжительностью в 14 дней. Предписание Роспотребнадзора обязательно к исполнению. В изолированных боксах никого не запирают. Все «карантинщики» находятся у себя дома под наблюдением врачей местных поликлиник. Если, конечно, позволяют условия.

- Это не может быть гостиница или общежитие, где возможно распространение инфекции, - отмечает руководитель облздрава.

У находящихся на карантине берут анализы для исследования на коронавирус. Если все в порядке, то спустя две недели ограничения снимают.

- За весь период, когда мы начали наблюдать за прибывшими из неблагополучных районов, было под наблюдением 133 человека. Мы им провели все необходимые обследования, по истечению 14 дней карантин у них закончился, - отмечает Анатолий Себелев.

Это касается тех, кто прибывает из неблагополучных стран с высоким риском заражения (Китай, Иран, Корея, Италия).

КОГО ЗАКРОЮТ ОБСЕРВАТОРАХ И БОКСАХ?

Вернувшихся из очень неблагополучных районов, могут поместить в обсерватор – это отдельные помещения, где люди должны находиться две недели под наблюдением медиков. У нас в Волгоградской области такая мера еще не использовалась.

Также под наблюдение попадают те, кто был в возможном контакте с больными коронавирусом. А вот всех, кто вернулся из-за границы с какими-либо признаками ОРВИ, сразу определяют в инфекционные больницы.

- Медицинские организации готовы к этому. Есть помещения для обсервации, боксы для заболевших, - уверяет Анатолий Себелев.

ПОЧЕМУ ВРАЧИ СКОРОЙ ПРЕВРАТИЛИСЬ В «ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ»

Уже месяц по соцсетям ходят пугающие простого обывателя фото врачей «скорой» в спецкостюмах. Каждый раз волгоградцы задаются вопросом, за кем приехали «зеленые человечки».

- Если мы видим, что скорая помощь приезжает и специалисты одеты в защитную форму, это не повод, чтобы какую-то панику создавать. Они выполняют инструкцию по безопасности медицинских сотрудников, - подчеркивает Себелев.

КАК РАСПОЗНАТЬ КОРОНАВИРУС?

В интернете ходит много советов, как распознать коронавирус и чем от него спасаться. Но, увы, без специальных анализов эту инфекцию не отличить от гриппа или другого распространенного вируса.

- Сейчас ни один медработник, который занимается лечением коронавирусной инфекции, не скажет какой-то отдельный важный симптом, который отличает эту инфекцию от других ОРВИ или гриппа. Это такая же инфекция, как и другие. Практически у всех [заболевших] высокая температура, лихорадка, першение в горле и одышка. На это надо обращать внимание, потому что на ранних стадиях развивается пневмония. Могут быть гастроэнтеральные нарушения – боли в животе, диарея. Но вот отличительного симптома нет, - заявляет главный медик волгоградской области.

А ЕСЛИ УДАЛОСЬ «ПРОСКОЧИТЬ» БЕЗ КАРАНТИНА?

То и дело в соцсетях пишут сообщения типа: «Подруга вернулась из Италии, никто ни на какой карантин ее не сажал». Но медики советуют таким волгоградцам сдаваться врачам самостоятельно, чтобы не заразить родных, близких, коллег.

- Тем, кто каким-то образом не попал в поле зрения Роспотребнадзора, при первых признаках ОРВИ советуют вызвать врача и сообщить, что он мог иметь контакт с носителями коронавируса, - отмечает руководитель облздрава.

Большинство болеет короновирусной инфекцией в легкой форме. Много вообще бессимптомных случаев. Но в 6,6% болезнь протекает в тяжелой форме. Чем раньше «поймают» вирус и начнут лечение, тем лучше.

ДАЮТ ЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ НА КАРАНТИНЕ ПО КОРОНАВИРУСУ?

Сидеть на карантине за свой счет не придется. Всем, кто получил предписание Роспотребнадзора, выдадут больничный лист.

- Мы имеем право выписывать больничный на период 14 дней карантина по предписанию Роспотребнадзора и без посещения медорганизации. Врач сам приедет, определит порядок обследования, выпишет листок нетрудоспособности и будет наблюдать, - отвечает Себелев.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Профилактика коронавируса не отличается от той, что рекомендуют в сезон гриппа и ОРВИ. Надо мыть руки часто с мылом или дезраствором, не трогать рот, нос и глаза грзными руками, избегать людных мест, дезинфицировать помещения, телефоны, ручки дверей - все. к чему вы часто прикасаетесь. Главное, Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны, где распространяется эта инфекция.

Необходимые препараты для лечения коронавируса в волгоградских больницах есть, уверяют власти. Есть они и в аптеках, но это не повод, чтобы их скупать. Причин для паники нет.

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