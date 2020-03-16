Из-за коронавируса в Волгограде начали отменять массовые мероприятия

В Волгограде организаторы начали по собственной инициативе отменять массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Из-за коронавируса не состоялась «Крымская весна», перенесены концерт «Улыбки», экологическая акция «Стекляшки», Волгоградский образовательный форум и выставка «Образование-2020». С 4 апреля на осень 2020 года перенесли Тотальный диктант-2020. Приостановлена продажа билетов на домашний матч «Ротора». Ввели ограничительные мероприятия и закрыли для посещений больницы. В школах и детсадах Волгограда карантин пока не ввели, но обязали измерять детям температуру на входе и не допускать к занятиям заболевших ребят. Правда, на деле это не работает.

«В этой сложной эпидемиологической обстановке мы не можем рисковать здоровьем наших посетителей и участников», - заявляют в выставочном центре «Царицынская ярмарка», перенося свои мероприятия.

«Дорогие друзья-художники! Прошу вас, откажитесь от проведения своих выставок в настоящее время. Отложите планы до более здоровых времён! Не берите грех на душу! Не зовите людей на открытия! Лучше перестраховаться, чем создавать сейчас массовые мероприятия», - обращается к коллегам в соцсетях известный художник Елена Орлова.

В России на сегодняшний день 63 человека заразились коронавирусом. Пока о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Волгоградской области данных нет. С 3 февраля в регионе действует оперативный штаб под руководством губернатора, куда входят все заинтересованные службы. 16 марта штаб соберется на совещание, где могут принять решение о более жестких мерах по предупреждению распространения коронавируса. Число сидящих на карантине растет в геометрической прогрессии. Власти делают все, чтобы не допустить распространения заразы.

В волгоградских аптеках закончились маски, зато с рук на сайтах объявлений - десятки предложений. Волгоградцы начали скупать антибактериальные гели для рук и мыло. Ажиотажа на продукты и туалетную бумагу в Волгограде нет.

Карта распространения коронавируса

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