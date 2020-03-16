2020-03-16T16:48:24+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: масок нет, но больницы готовы к приему инфицированных

Волгоградцам предлагают пока самим изготавливать себе марлевые повязки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В ближайшие дни в аптеки обещают завести многоразовые марлевые повязки по 35 рублей за штуку.В ближайшие дни в аптеки обещают завести многоразовые марлевые повязки по 35 рублей за штуку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Волгоградской области заболевших коронавирусом пока нет, но вероятность того, что эта «зараза» до нас все-таки доберется, очень велика. Поэтому в регионе и ввели режим повышенной готовности: студенты и школьники переходят на дистанционное обучение, а волгоградцев просят внимательнее отнестись к своему здоровью. Медики со своей стороны уже основательно подготовились.

- Все учреждения здравоохранения области обеспечены кадрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, и средствами индивидуальной защиты из расчета методических рекомендаций, утвержденных Главным санитарным врачом РФ, - уверяют в облздраве.

Вот только с медицинскими масками в регионе беда. Их нет ни в аптеках, ни на складах. А те, что коммерческие организации продают на сайтах, стоят не просто дорого, а очень дорого – от 300 рублей за штуку. Можно еще взять десяток за 800 рублей.

В ГУП «Волгофарм» обещают, что скоро завезут многоразовые марлевые повязки.

- Из-за повышенного спроса мы испытываем трудности в закупке медицинских масок еще с февраля. Но этот вопрос у нас на особом контроле. Мы ведем переговоры не только с нашими постоянными поставщиками, но также вышли напрямую на производителей. В настоящее время в некоторых из наших аптек еще имеются остаточные количества масок. В ближайшее время мы ожидаем поставку многоразовых марлевых повязок, что позволит людям избежать необходимость повторных покупок. Ориентировочно, розничная стоимость составит от 35 рублей за одну повязку.

А пока волгоградцам предлагают самостоятельно изготовить маски. Для этого вам понадобятся только марля и вата.

- При изготовлении таких повязок должны быть использованы не менее шести слоев марли и ваты, - акцентирует внимание волгоградцев Главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач Волгоградской областной инфекционной больницы № 2 Елена Хлопотова.

На вопрос: «Нужно ли носить маску или нет?» главврач однозначно отвечает – «Носить!».

- Медицинские маски предназначены, прежде всего, для предотвращения распространения вируса во внешнюю среду от лиц, имеющих катаральные явления. Также использование масок предотвращает попадание инфекции из внешней среды в носоглотку, - поясняет Хлопотова.

При этом напоминает, что маска должна закрывать лицо от носа и до подбородка. Менять их необходимо раз в два часа, утилизировать в дезсредства, например хлорсодержащие. Многоразовые маски перед следующим применением надо прокипятить!

Не болейте!

ВАЖНО

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). По этому номеру можно получить ответы на вопросы о коронавирусе и сообщить о подозрительных лицах.

При комитете здравоохранения Волгоградской области на базе отдела медицины катастроф также работает круглосуточная горячая линия для приехавших в Волгоград из стран с эпидемией коронавируса - (8442) 36-24-34. По этому номеру волгоградцы должны сообщить о месте, датах пребывания и возвращения для карантинного наблюдения.

Тем временем, в Волгограде начали отменять и массовые мероприятия. Больницы и поликлиники перешли на особый режим, а вузы - на дистанционное обучение.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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