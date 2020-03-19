Коронавирус в Волгограде: к контролю за карантинными привлекут полицию

В России на сегодняшний день 199 заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19, зафиксирована первая смерть. Только за последние сутки зарегистрировано 52 случая в 23 регионах.Зараженных коронавирусом в Волгограде и области на 18 марта 2020 нет. Власти ужесточают карантин, дезинфекцию и профилактические меры, чтобы не допустить распространение заразы. Студенты перешли на дистанционное обучение, садики - на свободное посещение, школы уйдут на досрочные каникулы, закрыты все театры, музеи, библиотеки, отменены концерты и спектакли. Перешли на работу в особом закрытом режиме суды и органы власти. На входе в областную администрацию измеряют температуру. Чтобы усилить контроль за прибывшими из-за границы и помещенными на карантин, власти хотят привлечь полицию. О ситуации с коронавирусом в Волгограде журналистам каждый день теперь будут рассказывать на брифинге руководители облздрава и Роспотребнадзора.

Отвечать на вопросы журналистов власти будут ежедневно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным Роспотребнадзора, всего 438 человек в Волгограде побывали на карантине по коронавирусу. На сегодняшний день под наблюдением медиков остаются 173 человека. Ни одного заразившегося пока не выявили. Хотя тревожных звоночков было много.

Руководство комитета здравоохранения Волгоградской уверяет, что в регионе есть все, чтобы противостоять опасной коронавирусной инфекции. Сейчас всех, кто находится под подозрением, то есть вернулся из-за границы с симптомами ОРВИ, помещают в инфекционную больницу в Кировском районе Волгограда. Зарезервированы боксы для заболевших коронавирусом и в других стационарах. Выделены средства на закупку дополнительно 56 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы тяжелым больным. В поликлиниках должны сделать раздельные входы и маршруты для вирусных и других пациентов. По факту сейчас этого нет даже в Волгограде, не говоря уже о районах области. Войдя в дверь с табличкой «вход для пациентов с температурой», волгоградцы попадают в тот же коридор и в ту же регистратуру, что и остальные посетители.

ПОЖИЛЫМ ИЗ ДОМА ЛУЧШЕ НЕ ВЫХОДИТЬ

Главный медик региона пояснил, что по данным статистики ВОЗ в других странах более 80% заболеваний коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме и требует не столько лечения, сколько изоляции. А вот вентиляция легких необходима примерно 4-5% заразившихся с тяжелыми формами заболевания. Самая высокая смертность от коронавируса приходится на людей от 60 лет и старше, у которых уже имеются хронические заболевания. Первой умершей россиянке с диагнозом коронавирусная инфекция было 79 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

- Поэтому объясните своим родителям, пожилым родственникам, что они более подвержены коронавирусной инфекции и должны изменить свою жизнь: не ходить по общественным местам, не пользоваться транспортом, и так далее, - обратился к волгоградцам глава облздрава.

На входе в администрацию области всем измеряют температуру и обеззараживают руки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

О ДЕФИЦИТЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Подняли журналисты и тему дефицита медицинских масок. Анатолий Себелев заверил, что в больницах и поликлиниках эти средства защиты есть. У облздрава в запасе около двух миллионов масок. Еще 1,2 миллиона штук поступят в медучреждения в ближайшее время. Вот только в том же Городище медики об этом не знают и ведут прием без положенной по инструкции защиты, которой у них просто нет (проверено редакцией трижды).

В аптеках Волгограда масок нет давно. И не будет. Разве что в государственной аптечной сети корреспондентам «КП-Волгоград» обещали, что через 9 дней им завезут марлевые повязки, которые можно прокипятить и использовать многократно.

- Все скупили маски. Закупили себе по тысяче штук, дома положили и считают, что сделали хорошо. При этом [маски в продаже] уже и по 70 рублей появились в некоторых местах. В любом случае, зачем их приобретать сейчас? Ну две- три должны дома лежать и этого достаточно. Маска более важна в медицинских организациях, где больные могут появиться, там, где студенты учатся, - заявляет глава облздрава.

Обязательный набор коронавирусной безопасности.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КОМУ В ВОЛГОГРАДЕ СДЕЛАЮТ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Сейчас тест на коронавирус в Волгограде проводят тем, кто находится на домашнем карантине после возвращения из-за границы, а также изолирован в инфекционной больнице. Делают исследование на коронавирус в Волгограде в лабораториях на базе противочумного института и Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. «Подозрительные» результаты первичных тестов отправляют в НИИ «Вектор» в Новосибирск. Чтобы распределить нагрузку, подключат к первичным исследованиям (без выделения возбудителя) еще две волгоградские лаборатории, имеющие разрешение на работу с 3 и 4 группой патогенности. Но провериться на коронавирус по собственному желанию волгоградцы по-прежнему не могут.

- Для самоуспокоения делать не надо. Если он считает, что был в контакте с больным, его бесплатно направляют. Но если он здоров и вообще нигде не был... Вот я не был за границей, сейчас приду, скажу: сделайте мне тест бесплатно. На каком основании, для чего, зачем? - говорит Себелев.

Всего с начала года в регионе взяли порядка 790 анализов на коронавирус. Роспотребнадзор заверяет: тестов у нас достаточно, пополняют запасы регулярно.

ГДЕ ПРОВЕРЯТ НА КОРОНАВИРУС?

Санитарно-карантинный контроль в Волгограде установлен в аэропорту. Там всех прибывших пассажиров анкетируют, проводят бесконтактную термометрию при помощи стационарных тепловизоров. Еще два пункта контроля в Волгоградской области находятся в Палласовском районе на границе с Казахстаном. По словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Ирины Климиной, там осматривают транспорт и людей. Отслеживают пассажиров с ОРВИ и в поездах, и на вокзалах. Всех, кто приехал из неблагополучных стран, помещают на карантин – выдают больничный и «закрывают» на две недели дома по принципу самоизоляции.

Как это происходит на деле? Например, волгоградским санитарным врачам поступило сообщение из Калмыкии, что под подозрением по коронавирусу находится гражданка Кореи, которая возвращалась домой из-за границы самолетом Москва - Волгоград. У нее на месте тест показал сомнительный результат. Анализы отправили в Новосибирск. А всех, кто летел с ней одним рейсом сотрудникам Роспотребнадзора пришлось разыскивать.

- Из «Аэрофлота» мы получили списки пассажиров, которые летели с этой гражданкой. Списки были предоставлены с указанием телефонов, без адресов. Поэтому мы были вынуждены обзванивать пассажиров. Те, которые предоставили нам свои домашние адреса, были взяты под медицинское наблюдение и на следующий день обследованы лабораторно. Ни у кого из них коронавирус не был обнаружен. Данные о пассажирах, которые отказались предоставить такую информацию, были направлены в полицию для розыска этих лиц, - пояснила на примере Ирина Климина.

Так что их обследовать сразу не смогли. Хорошо, что коронавирус у жительницы Калмыкии в результате не подтвердился.

- Информация из полиции не в тот же день поступает. Необходимо время. Сегодня как раз администрация Волгоградской области собирает совещание по вопросу корректировки на будущее взаимодействие между нами и полицией, чтобы более оперативно мы могли получать такую информацию, - отмечает представитель Роспотребнадзора.

А вот контроля автомобильного транспорта и сотен курсирующих по стране автобусов на сегодняшний день нет.

Студенты-медики продолжают учиться. На входе в вуз - контроль.Фото: Екатерина СИМОХИНА

КТО И КАК КОНТРОЛИРУЕТ ТЕХ, КТО СИДИТ НА КАРАНТИНЕ ПО КОРОНАВИРУСУ

На карантине нельзя выходить из дома, контактировать с членами семьи или другими лицами. На 10-й день «подозреваемому» делают тест на коронавирус. Если все в порядке - выписывают, если нет - забирают в больницу.

- При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар, - говорят в Роспотребнадзоре.

На деле все не так просто. Ведь за тем, чтобы «карантинщики» не выходили из дома сейчас в Волгограде вообще никто не следит.

- Порядок нахождения на самоизоляции определен, есть инструкции, им их выдают, а дальше уже дисциплинированность этого гражданина. Замкнуть его, запереть дверь невозможно. Соответственно, от того, как он себя ведет, все и зависит. Причин для паники нет. Но мы должны быть насторожены в плане того, чтобы предупредить завоз [коронавируса], - говорит Себелев.

- Прорабатывается вопрос о привлечении полиции для организации контроля за соблюдения ими [находящимися в самоизоляции] режима, потому что все рекомендации федеральной службы ужесточаются, - заявила Ирина Климина.

ЧТО ТАКОЕ ОБСЕРВАТОРЫ И ДЛЯ КОГО ОНИ?

Не у всех есть возможность сидеть на карантине дома. Обеспечить самоизоляцию, например, невозможно в общежитии. Поэтому уехавшим на каникулы домой иностранным студентам каникулы продлили до 1 мая. Для остальных подготовили обсерваторы - своего рода гостиницы для находящихся на карантине.

- Там будет обеспечено проживание, питание, - рассказывает Себелев.

КТО ПОМОЖЕТ КАРАНТИНЩИКАМ

Помимо соцработников, родственников и знакомых помогать тем, кто закрыт дома на карантин по коронавирусу, будут волонтеры.

- Они по просьбе этого гражданина могут оставлять продукты у входа, - говорит Себелев.

- Единственное условие, чтобы они не входили в квартиру, - уточняет заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Климина.

ОНФ уже запустил «горячую линию» по поддержке и координации помощи пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу COVID-2019. По телефону 8 (800)-200-34-11 они могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

ВАЖНО

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). По этому номеру можно получить ответы на вопросы о коронавирусе и сообщить о подозрительных лицах.

При комитете здравоохранения Волгоградской области на базе отдела медицины катастроф также работает круглосуточная горячая линия для приехавших в Волгоград из стран с эпидемией коронавируса - (8442) 36-24-34. По этому номеру волгоградцы должны сообщить о месте, датах пребывания и возвращения для карантинного наблюдения.

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