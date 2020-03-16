Коронавирус в Волгограде: в регионе ввели режим повышенной готовности

Чтобы предупредить распространение коронавируса на территории региона, с 16 марта 2020 года в Волгограде и Волгоградской области ввели режим повышенной готовности. Информацию озвучил губернатор Андрей Бочаров на прошедшем оперативном совещании. Глава региона отметил, что заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в области пока нет: «ситуация по-прежнему стабильная и контролируемая».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, все органы власти Волгоградской области с 16 марта переходят на круглосуточный режим работы. Чиновники будут дежурить по графику. На местах должны принять решения по запрету на проведение массовых мероприятий, за исключением неотложных. Но они должны проходить дистанционно или онлайн, без зрителей. Организаторы уже начали отменять конференции, выставки и концерты в Волгограде сами, не дожидаясь распоряжений сверху.

Школы из-за угрозы коронавируса должны подготовиться к дистанционной форме обучения – до каникул в Волгограде детям осталась всего неделя. Все социальные учреждения также должны обеспечить безопасность сотрудников и посетителей.

По решению оперативного штаба в Волгоградской области должны проводить усиленную дезинфекцию в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. По-прежнему, на особом контроле будут все, кто приезжает в Волгоград из других регионов и, особенно, из охваченных пандемией коронавируса стран. Пункты контроля выставлены в аэропорту и на вокзалах. Всех с подозрением на коронавирус помещают в больницы, всех, кто мог иметь контакт с заболевшими, помещают на двухнедельный карантин. Посещение пациентов в больницах под запретом. Волгоградцам предлагают получать услуги, в том числе госуслуги дистанционно, по возможности избегать людных мест и соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Органы исполнительной власти Волгоградской области, профильные службы готовы к реагированию на изменение эпидемиологической ситуации. Сил и средств достаточно», - заявил Андрей Бочаров.

В России на сегодняшний день 63 человека заразились коронавирусом. Число сидящих на карантине растет в геометрической прогрессии. Власти делают все, чтобы не допустить распространения заразы.

В волгоградских аптеках масок нет и в ближайшее время не ожидается - опустели даже склады. Зато перекупщики готовы предложить тысячи масок с рук на сайтах объявлений, но уже втридорога. Из-за угрозы коронавируса волгоградцы скупают антибактериальные гели для рук и мыло, но на еду и туалетную бумагу ажиотажного спроса в Волгограде нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Волгограде: стоит ли бояться «зеленых человечков» на скорой, дают ли больничный и где держат на карантине вернувшихся из поездок (подробности).

Карта распространения коронавируса