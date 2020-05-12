Коронавирус в Волгограде, последние новости на 12 мая 2020: самоизоляцию продлили, часть ограничений сняли

12 Май 2020 2020-05-11T23:30:09+03:00

Со среды в Волгограде можно гулять и кататься на велосипеде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 мая 2020 года, самые важные события

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Число заболевших коронавирусом в Волгограде и области растет с каждым днем и уже достигло цифры в 1061 человек. Только за последние сутки добавилось 49 подтвержденных случаев. Выросло количество пациентов в больницах, карантинщиков, больше стало и выписанных пациентов. Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до самого лета, правда, сняли часть ограничений и планируют еще некоторые послабления. Мы собрали последние новости по ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на утро 12 мая 2020 года.

С 14 мая волгоградцам разрешили гулять. Дальность не ограничили, можно порезвиться на улице с детьми, держа дистанцию от других людей. А вот спортом заниматься на природе и в городе можно только ранним утром и поздним вечером.

Садики будут закрыты до 31 мая. Куда девать и с кем оставлять детей работающим волгоградцам, не ясно. Дистанционное обучение у школьников пока продолжается. Дата окончания учебы и начала летних каникул в Волгоградской области пока не известны. Зато уже 12 мая 2020 года начнут работать и принимать посетителей суды. А кафе и рестораны так и останутся на замке или будут готовить на вынос.

С 20 мая власти Волгоградской области решили ввести масочный и перчаточный режим, но при этом разрешить работать стоматологам, косметологам, открыть магазины одежды и торгующие прочими непродовольственными товарами. Но это, если ситуация с коронавирусом в Волгограде будет развиваться по благоприятному сценарию.

При этом наплыв коронавирусных пациентов в больницах растет. Врачи жалуются на отсутствие средств защиты, а руководство больниц отвергают даже мысль о том, что медики могут отправиться к больным без специального костюма.

В Урюпинске, тем временем, двух жителей с подтвержденным коронавирусом хотят через суд заставить показаться врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU