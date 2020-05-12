2020-05-12T15:33:38+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: география распространения и подробности о 74 новых заболевших

На 12 мая в Волгограде и области зафиксировано 1135 заразившихся COVID-19 [статистика, география распространения, карта, таблица, распределение по районам]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день счет новым пациентам с инфекцией идет уже за сотню.Каждый день счет новым пациентам с инфекцией идет уже за сотню.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На 12 мая диагноз коронавирус подтвердили еще у 74 жителей Волгоградской области. Всего в регионе 1135 заболевших COVID-19. Среди новых случаев один приехал из Москвы, второй - вахтовик из Якутии (из 97 прилетевших одним рейсом рабочих болеют уже шестеро). Еще 29 волгоградцев заразились от родных и знакомых, а 43 человека просто почувствовали себя плохо и обратились к врачу. Это своеобразный рекорд – все чаще источник заражения неизвестен. Среди новых заразившихся коронавирусом пятеро детей, в том числе один младенец. Большинство пациентов в возрасте от 30 до 49 лет, шестеро - старше 65-ти. География распространения коронавиурса в Волгоградской области ширится: 17 человек из Волгограда, по 10 пациентов из Камышинского и Новоаннинского районов, по шесть – из Николаевского и Урюпинского. В Волжском – трое. Новые случаи зафиксированы в 17 районах. Октябрьский район остался последним «бастионом» без единого зараженного COVID-19.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по три человека получили подтверждение коронавирусной инфекции за последний день в Алексеевском, Жирновском и Михайловском районах. По два новых заболевших – в Среднеахтубинском, Светлоярском и Киквидзенском.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 12 мая 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 12 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И еще по одному зараженному коронавирусом добавилось в Городищенском, Даниловском, Еланском, Иловлинском, Калачевском, Старополтавском и Фроловском районах региона.

В итоге бесспорным лидером по числу заразившихся коронавирусом остается миллионный Волгоград - 424 случая. Большая вспышка в Николаевском районе, где уже 127 заболевших. Волжский третий с 62 «ковидными» жителями. А вот четвертую позицию с переменным успехом теперь делят уже три района Волгограсдкой области, где число заболевших на сегодняшний день перевалило за пятьдесят человек – Михайловский, Городищенский и Палласовский.

Среди пациентов инфекционных госпиталей Волгограда довольно много тяжелых больных.

Режим самоизоляции продлили до начала июня, зато волгоградцам разрешили гулять, а вскоре можно будет и планово попасть к стоматологу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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