2020-05-11T19:56:21+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: разрешили прогулки с детьми и пробежки

С 14 мая 2020 в Волгоградской области разрешили прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе [публикуем постановление губернатора, правила передвижения, образцы документов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцам разрешили гулять.Волгоградцам разрешили гулять.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 31 мая 2020 года. Но при этом ввели поэтапное ослабление режима и масочный режим. Так, начиная с 14 мая 2020 года, жителям Волгограда и области разрешили прогулки с детьми и родными на улице. Но спортплощадки и детские площадки - под запретом. Также разрешены велопрогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Но заниматься спортом можно только утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00 и на определенных условиях - без использования уличных тренажеров. Оперштаб под руководством губернатора ослабляет режим самоизоляции в Волгограде с учетом, что все будут держать дистанцию минимум в полтора метра от «чужих» и соблюдать рекомендации главного санитарного врача в части требований гигиены.

Как сообщает «КП-Волгоград», постановлением губернатора Волгоградской области №302 от 11.05.2020, внесены изменения и дополнения в Правила передвижения режима самоизоляции по коронавирусу. Помимо ранее действовавших 10 причин для выхода из дома у волгоградцев с 14 мая 2020 года появится еще две, связанные с прогулками. А с 12 мая жителям Волгоградской области также разрешили ходить в суды различной юрисдикции и к следователям. Но только в маске и перчатках. Также можно пойти сдать кровь на станцию переливания. Итого у волгоградцев уже 15 уважительных причин для передвижения по Волгограду и области.

С собой по-прежнему волгоградцы должны иметь паспорт и либо справку с работы, либо собственноручно заполненное уведомление.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

Текст постановления губернатора и новые правила передвижения в период самоизоляции в Волгоградской области с 12 мая 2020

Новые правила передвижения в Волгоградской области.

Новые правила передвижения в Волгоградской области.

Новые правила передвижения в Волгоградской области.

Новые правила передвижения в Волгоградской области.

Новые правила передвижения в Волгоградкой области.

Новые правила передвижения в Волгоградкой области.

Новые правила передвижения в Волгоградкой области.

Новые правила передвижения в Волгоградкой области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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