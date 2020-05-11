2020-05-11T19:55:13+03:00
Общество

Когда в Волгограде откроют стоматологии и магазины

С 20 мая 2020 в Волгоградской области могут разрешить работу стоматологий, косметологий, магазинов одежды и обуви
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Лечить зубы и ставить пломбы могут разрешить с 20 мая.Лечить зубы и ставить пломбы могут разрешить с 20 мая.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области продолжает оставаться довольно напряженной. Число заболевших COVID-19 растет стабильно и довольно резко. Прирост количества зараженных - плюс 25% за три последних дня. И все же с 12 мая возобновляют работу суды. С 14 мая волгоградцы могут официально гулять и бегать, предварительно заполнив уведомление. Всюду придется соблюдать дистанцию в 1,5 метра – это обязательное требование, гигиену, а также носить маску. Если все будет хорошо и обстановка с коронавирусом останется контролируемой по мнению властей, то с 20 мая 2020 в Волгоградской области возобновят работу частные и государственные стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров – одежды, обуви, аксессуаров, мебели и ряд других объектов потребительского рынка. Но вход туда будет закрыт без масок и перчаток – в Волгограде и области введут масочный режим. Нарушителям будут грозить штрафы до 30 тысяч рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, окончательное решение о ослаблении с 20 мая 2020 года карантинных ограничений по коронавирусу в Волгоградской области еще не принято. Могут измениться как сроки, так и детали, и список требований.

Так что если у вас разболелся зуб и помощь необходима срочно, вам помогут в штучных работающих стоматологиях. А вот реставрацию зуба сделать получится только через 10 дней, если повезет, как и попасть на прием к ортодонту. Прием будут вести только по записи и при соблюдении определенных условий. Выставят ряд требований и прочим возобновляющим работу организациям.

Уже понятно, что садики до июня не откроют. Режим самоизоляции в Волгограде и области продлен до 31 мая. Так что вопрос, куда девать маленьких детей тем волгоградцам, кто с 20 мая выйдет на работу, остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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