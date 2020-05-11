Детские сады и школы в Волгоградской области не откроют до 31 мая

11 Май 2020 2020-05-11T18:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Волгоградской области, как и все главы регионов, сегодня принимал решение, какие ограничительные меры из-за коронавируса сохранить, а какие ослабить. Такими полномочиями губернаторов наделил Владимир Путин. Андрей Бочаров решил продлить режим самоизоляции в Волгоградской области до 31 мая 2020 года и подписал новое постановление. Один из пунктов касается работы детсадов, школ и других учреждений образования. Им по-прежнему не разрешили работать. До 31 мая 2020 года дети будут сидеть дома. Но школьники и студенты продолжат учиться дистанционно.

Итак, запрещено посещение учащимися детсадов, школ, техникумов, училищ, колледжей и вузов до 31 мая, но на это время руководство этих учреждений должны обеспечить учащихся знаниями в соответствии с образовательными программами.

Из остановления губернатора Волгоградской области №302 от 11.05.2020

Что делать родителям, которые ходят на работу и которым не с кем оставить ребенка, в документе не сказано. Это касается не только детсадовцев - младшие школьники без помощи родителей не могут учиться дистанционно.

Напомним, с 20 мая нас ждет послабление мер: разрешат работать стоматологиям, а также магазина, реализующим непродовольственные товары. В этот же день в области вводят обязательный масочный и перчаточный режим: без средств защиты вас могут выставить из автобуса или магазина. С 14 мая разрешили гулять на улице, соблюдая дистанцию. Но не в компании друзей, а только с совместно проживающими членами семьи. Можно бегать и заниматься спортом, не прикасаясь к турникам и уличным тренажерам.

ИСТОЧНИК KP.RU