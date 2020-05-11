2020-05-11T18:56:35+03:00
Общество

Детские сады и школы в Волгоградской области не откроют до 31 мая

Но дистанционное обучение продолжится у волгоградских школьников и студентов
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Непонятно, кто будет помогать детям с обучением, когда родители выйдут на работу.Непонятно, кто будет помогать детям с обучением, когда родители выйдут на работу.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Губернатор Волгоградской области, как и все главы регионов, сегодня принимал решение, какие ограничительные меры из-за коронавируса сохранить, а какие ослабить. Такими полномочиями губернаторов наделил Владимир Путин. Андрей Бочаров решил продлить режим самоизоляции в Волгоградской области до 31 мая 2020 года и подписал новое постановление. Один из пунктов касается работы детсадов, школ и других учреждений образования. Им по-прежнему не разрешили работать. До 31 мая 2020 года дети будут сидеть дома. Но школьники и студенты продолжат учиться дистанционно.

Итак, запрещено посещение учащимися детсадов, школ, техникумов, училищ, колледжей и вузов до 31 мая, но на это время руководство этих учреждений должны обеспечить учащихся знаниями в соответствии с образовательными программами.

Из остановления губернатора Волгоградской области №302 от 11.05.2020

Из остановления губернатора Волгоградской области №302 от 11.05.2020

Что делать родителям, которые ходят на работу и которым не с кем оставить ребенка, в документе не сказано. Это касается не только детсадовцев - младшие школьники без помощи родителей не могут учиться дистанционно.

Напомним, с 20 мая нас ждет послабление мер: разрешат работать стоматологиям, а также магазина, реализующим непродовольственные товары. В этот же день в области вводят обязательный масочный и перчаточный режим: без средств защиты вас могут выставить из автобуса или магазина. С 14 мая разрешили гулять на улице, соблюдая дистанцию. Но не в компании друзей, а только с совместно проживающими членами семьи. Можно бегать и заниматься спортом, не прикасаясь к турникам и уличным тренажерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кафе и рестораны в Волгоградской области будут закрыты до 31 мая
Когда в Волгограде откроют стоматологии и магазины
Детские сады и школы в Волгоградской области не откроют до 31 мая
География коронавируса и подробности: +22 заболевших в Волгограде
Волгоградцев с коронавирусом берут под наблюдение через суд
Число заболевших коронавирусом в Волгограде выросло на 49 человек
Волгоградские суды возобновляют прием
В Волгоградской области сделали 46 тысяч тестов на коронавирус
В ДТП в Волжском пострадали двое
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 мая 2020: зараженных больше тысячи, COVID-19 проник еще в один район
В Волгограде следователя задержали за вымогательство
В Волгограде неизвестный изрезал ножом бабушку-сторожа
В Волгограде заработала «горячая» линия» по клещам
Когда снимут ограничения по коронавирусу в Волгоградской области