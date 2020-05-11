2020-05-11T19:58:19+03:00
Общество

Масочный режим введут в Волгоградской области 20 мая

С 20 мая 2020 года жители Волгоградской области обязаны будут носить защитные маски и перчатки в общественных местах и в общественном транспорте
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маски станут обязательны в Волгоградской области с 20 мая 2020.Маски станут обязательны в Волгоградской области с 20 мая 2020.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 31 мая, но при этом постепенно разрешили начать прогулки и пробежки, хотят открыть небольшие магазины и стоматологии, части волгоградцев можно будет выйти на работу, но при этом всех без исключения обязали носить маски и перчатки. С 20 мая 2020 года в Волгоградской области будет действовать масочный режим, а пенсионерам маски и перчатки раздадут бесплатно. Эти и другие решения были озвучены 11 мая на заседании оперативного штаба, который провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как отметил губернатор Андрей Бочаров, высокой остается динамика поступающих заболевших коронавирусом в средней и тяжелой формах. Все из-за попыток самолечения и позднего обращения к врачам. При ослаблении режима самоизоляции возрастает и риск бессимптомного заражения большого числа волгоградцев. Поэтому по требованию главного государственного санитарного врача с 20 мая 2020 года в Волгоградской области обязательное требование и условие для появления на работе, в общественных местах, в магазине, в автобусе и в других видах общественного транспорта - использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов), а также перчаток. Исключений не будет.

Но маска и перчатки – удовольствие не из дешевых. Тем более, одноразовые. Поэтому до 20 мая чиновники обязаны обеспечить всех жителей Волгограда и области в возрасте от 60 лет и старше многоразовыми масками и перчатками. Запас должен быть и в аптеках, и на складах.

- Все решения о поэтапном смягчении ограничительных мер будут приниматься исходя из реального развития эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области, - заявил губернатор Андрей Бочаров своим подчиненным по видеоконференцсвязи. К 20 числу чиновники должны разработать и озвучить главе региона свои предложения по поэтапному снятию ограничительных мер в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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