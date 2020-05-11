2020-05-11T19:59:29+03:00
Общество

Кафе и рестораны в Волгоградской области будут закрыты до 31 мая

Заведениям общепита не сделали послаблений
Екатерина СИМОХИНА
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Общепиту не разрешили работать даже в формате летних террас.Общепиту не разрешили работать даже в формате летних террас.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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11 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров продлил режим самоизоляции в Волгоградской области до 31 мая 2020 года. Жителям по-прежнему запретили выходить из дома кроме ряда уважительных причин. Из послаблений – разрешили ходить на прогулки и заниматься спортом. А вот в кафе и рестораны ходить все еще нельзя. Любителям ресторанной еды и фастфуда можно только заказывать доставку блюд, не посещая заведения общепита. До лета как минимум ресторанному бизнесу придется работать в режиме окна – продавать еду и напитки на вынос. Об этом говорится в постановлении губернатора №302 от 11.05.2020.

У владельцев кафе и ресторанов были надежды на то, что власти разрешат работу летних террас, для которых уже настал сезон, обещали соблюдать все меры дистанции и дезинфекции. Но пока ограничения для этой сферы не смягчили. Напомним, что с 20 мая, если не произойдет резкого ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, в Волгограде откроют магазины с непродовольственными товарами, косметические центры и стоматологии, имеющие лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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