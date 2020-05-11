2020-05-11T20:03:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до лета

Режим самоизоляции в Волгограде и области вновь продлили по 31 мая 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области более тысячи заболевших коронавирусом.В Волгоградской области более тысячи заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 28 марта Волгоградская область живет в режиме самоизоляции. И сидеть жителям по домам еще долго. Как минимум три следующие недели - до конца месяца. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, на заседании оперштаба под руководством губернатора режим самоизоляции в Волгоградской области вновь продлили до начала лета – по 31 мая 2020 года включительно. До какого числа в итоге все это продлится и сколько раз еще будут продлевать карантин, пока неизвестно. Постановление губернатора, которое регламентирует введенные карантинные ограничения уже опубликовано. В Волгоградской области введут ослабление режима с 14 мая - можно гулять и заниматься спортом на улице. Правда, не везде и только в определенное время. А с 20 мая 2020 года откроют стоматологии, магазины, косметологии, магазины, но введут масочный режим. Рассказываем, как Волгоград будет выходить из режима самоизоляции, кто с 12 мая может выйти на работу и как будут работать школы и детсады.

Напомним, еще до майских праздников в регионе анонсировали возможность официально разрешенных оздоровительных пробежек и прогулок. В официальных документах они появились, но с оговорками и при условии выполнения определенных требований. Жесткие требования установят и для предприятий и организаций, которым разрешат выйти на работу.

За последние три дня число зараженных коронавирусом в Волгоградской области выросло на 270 человек - это четвертая часть от общего числа заболевших COVID-19. Всего на 11 мая диагноз подтвержден у 1061 человека. В больницах более тысячи жителей региона, хотя 314 пациентов инфекционных госпиталей уже отпустили домой после излечения.

Публикация обновляется и дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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