Волгоградские суды возобновляют прием

11 Май 2020 2020-05-11T10:10:09+03:00

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Больше месяца суды Волгоградской области рассматривали только дела безотлагательного характера, принимали документы лишь в электронном виде и не допускали в здания участников судебных процессов и посетителей. Режим самоизоляции в регионе пока продлен по 11 мая включительно. Президент и волгоградский губернатор еще не озвучили решений об отмене либо продлении карантинных ограничений. Но на сайтах судов Волгограда уже появляются объявления о том, что с 12 мая 2020 года они открывают свои двери для посетителей. Однако возобновляется прием на определенных условиях. Пускать в суд будут ограниченное количество людей и только в маске. А на входе всем измерят температуру - согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Как сообщает «КП-Волгоград», число людей в очереди в приемную суда, а также в отделах судопроизводства будут контролировать, как и соблюдение социальной дистанции - не менее 1,5 метра друг от друга. Для этого в волгоградских судах нанесли разметку. На входе в здания также установлены дезинфекторы для рук.

Такие объявления размещают на сайтах судов.

ИСТОЧНИК KP.RU