Наволочки на голове: в Волгограде проверят больницу, где медики жалуются на отсутствие средств защиты

О том, что персонал коронавирусной больницы №16 Волгограда жалуется на отсутствие средств защиты, известно чуть ли с не с первых дней, когда медучреждение перепрофилировали под инфекционный госпиталь. До этого о медиках, вынужденных носить наволочки на голове, рассказывали пациенты. Теперь облздрав проводит проверку по факту публикации в соцсетях и СМИ видео, на котором медики жалуются на отсутствие средств защиты.

- На основании публикации комитетом здравоохранения Волгоградской области инициирована внеплановая проверка, на месте работают специалисты облздрава, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Персонал инфекционного госпиталя на базе больницы №16 в Волгограде пожаловался на отсутствие средств защиты.

На видео, которое вызвало резонанс, несколько медработников переодеваются к началу смены.

«Нечего надеть. Вышли в смену в ночь. Нет ничего вообще. Вот это все», - камера охватывает полупустые полки стеллажа.

«Я последние вещи надела. Сейчас кто придут на смену девчата, надевать нечего», - говорит женщина в кадре.

«Вот и вся защита. Пустые полки, - продолжают медики. – Администрация не реагирует… Им за это не платят».

«Персонал ходит в том, что и костюмом сложно назвать. Хотя, может наволочка на голове и является противовирусной защитой», - поделился пациент 16-й больницы с корреспондентом «КП-Волгоград».

Ранее облздрав объяснял, что медики носят многоразовый противочумный костюм, который обрабатывают в автоклаве. В него входят пижама, халат, фартук, перчатки, резиновые сапоги, бахилы, респиратор, маска. Голова должна быть прикрыта косынкой.

Кстати, скандал с денежными выплатами работающим с коронавирусными пациентами в Волгограде тоже был в этой больнице. Обещанные президентом 50 – 80 тысяч рублей и региональные надбавки рассчитали пропорционально, исходя из количества отработанных часов. А медики 16-й больницы начали работать с COVID-19 только во второй половине апреля. Так что сумы оказались гораздо меньше, чем они ожидали.

«КП-Волгоград» обратилась за комментариями к руководству больницы. Там отсутствие средств защиты для медиков отрицают.

- Мне непонятно, что произошло и почему. Да, на улице сыро. Сохнуть многоразовые костюмы не успевают. Но это не проблема - запас одноразовых противочумных костюмов всегда есть в соседней комнате, - поделился главврач 16-й больницы Сергей Захаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не пойдет ни один медик в «красную зону» без защиты

В 16-й больнице Волгограда отрицают отсутствие средств защиты от коронавируса для врачей (подробности).

«Жутко, но быстро привыкаешь»: волгоградец с подозрением на коронавирус рассказал, что происходит в больнице

Вместе с мамой-инвалидом мужчина лежал в больнице №16 в Красноармейском районе и делился впечатлениями (подробности).