Волгоградцев с коронавирусом берут под наблюдение через суд
Волгоградцев, у которых подтвержден коронавирус, хотят принудительно поместить под медицинское наблюдение через суд. Сразу два подобных иска поступило в середине майских праздников в Урюпинский городской суд Волгоградской области. Речь идет о родственниках 69-летнего жителя Урюпинска, в конце апреля умершего от осложнений, вызванных COVID-19. У них тоже подтвердили наличие коронавируса, но пускать в дом проверяющих они не хотят. Да и в принципе не верят в то, что у дедушки действительно была эта инфекция. И в соцсетях заявляют о травле со стороны полиции и Роспотребнадзора.
Как сообщили «КП-Волгоград» в Урюпинском городском суде, два административных исковых заявления о принудительном помещении под медицинское наблюдение жителей Урюпинска с диагнозом коронавирусная инфекция рассмотрят на заседании 12 мая. Суд пройдет в закрытом режиме, в отсутствие ответчиков. Но на основании ч. 4 ст. 54 КАС РФ представлять их интересы в судебном заседании будет дежурный адвокат.
В качестве истца выступает местный главный санитарный врач. Заинтересованное лицо - Урюпинская ЦРБ имени Жогова.
Ранее замглавы облздрава Николай Алимов на брифинге подтвердил, что в Волгоградской области есть случаи, когда больные коронавирусом отказываются от госпитализации.
- На дому в режиме самоизоляции такие пациенты у нас находятся. Чаще это люди абсолютно без симптоматики, - заявил Алимов. - У них есть на это право.
Правда, при этом пациенты должны находиться под наблюдением медиков.
Напомним, по данным облздрава, 69-летний житель Урюпинска заразился коронавирусом от родственников из столицы. К врачам обратился лишь через две недели после того, как почувствовал себя плохо. С пневмонией в больницу города Волжского его перевезли 18 апреля, в реанимации которой он и умер спустя три дня. Это был один из пяти первых летальных исходов. Сейчас их 12.
ИСТОЧНИК KP.RU