Волгоградцев с коронавирусом берут под наблюдение через суд

11 Май 2020 2020-05-11T12:20:51+03:00

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Волгоградцев, у которых подтвержден коронавирус, хотят принудительно поместить под медицинское наблюдение через суд. Сразу два подобных иска поступило в середине майских праздников в Урюпинский городской суд Волгоградской области. Речь идет о родственниках 69-летнего жителя Урюпинска, в конце апреля умершего от осложнений, вызванных COVID-19. У них тоже подтвердили наличие коронавируса, но пускать в дом проверяющих они не хотят. Да и в принципе не верят в то, что у дедушки действительно была эта инфекция. И в соцсетях заявляют о травле со стороны полиции и Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Урюпинском городском суде, два административных исковых заявления о принудительном помещении под медицинское наблюдение жителей Урюпинска с диагнозом коронавирусная инфекция рассмотрят на заседании 12 мая. Суд пройдет в закрытом режиме, в отсутствие ответчиков. Но на основании ч. 4 ст. 54 КАС РФ представлять их интересы в судебном заседании будет дежурный адвокат.

В качестве истца выступает местный главный санитарный врач. Заинтересованное лицо - Урюпинская ЦРБ имени Жогова.

Ранее замглавы облздрава Николай Алимов на брифинге подтвердил, что в Волгоградской области есть случаи, когда больные коронавирусом отказываются от госпитализации.

- На дому в режиме самоизоляции такие пациенты у нас находятся. Чаще это люди абсолютно без симптоматики, - заявил Алимов. - У них есть на это право.

Правда, при этом пациенты должны находиться под наблюдением медиков.

Напомним, по данным облздрава, 69-летний житель Урюпинска заразился коронавирусом от родственников из столицы. К врачам обратился лишь через две недели после того, как почувствовал себя плохо. С пневмонией в больницу города Волжского его перевезли 18 апреля, в реанимации которой он и умер спустя три дня. Это был один из пяти первых летальных исходов. Сейчас их 12.

ИСТОЧНИК KP.RU