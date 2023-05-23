Замкнутым стал. Учился не очень: что известно о выпускнике, который чуть не зарезал одноклассницу на последнем звонке под Волгоградом

Школьник чуть не зарезал одноклассницу на линейке. Фото: соцсети

Небольшого роста щуплый 17-летний парень во время последнего звонка набросился с ножом на одноклассницу прямо на линейке в школе. ЧП случилось в иловлинской школе под Волгорадом 23 мая. На парня возбудили уголовное дело о покушении на убийство, под контроль расследование взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Сайт volgograd.kp.ru собрал, что известно о напавшем на девушку парне, который чуть не перерезал отличнице горло.

В тихом омуте

О Гоше (*имя изменено – прим. ред) все твердят одно и то же – тихий, спокойный, замкнутый, мало с кем общался. С пострадавшей красавицей и отличницей Леной* тоже не дружил, но и не конфликтовал.

- До этого он нигде не был замечен, спокойный, нормальный, единственное, у него неполная семья. Папа умер два года назад от ковида, мама работает техничкой в сетевом магазине. Старший брат еще есть, но он женат, живет в Волгограде. Конечно, его потрясла смерть отца. В последние два года он немножечко замкнутым стал. Учился не очень-то, – рассказал «КП-Волгоград» глава Иловлинского района Иван Гель.

Все случилось прямо на сцене. Кадр видео

«Повлияла то ли смерть отца, то ли экзамены»

Что заставило обычного тихого подростка напасть на одноклассницу с ножом? Да еще на сцене, посреди торжественной линейки, в присутствии сотни человек? Похоже, он и сам не знает. Перемкнуло? Многие подозревали безответную любовь, но никто из одноклассников ничего такого не замечал. Конфликтов не было.

- У этого мальчишки что-то с психикой. Специалисты занимаются и правоохранители. Что повлияло: то ли смерть отца, то ли экзамены на подходе, – рассуждает чиновник.

На допросе парень вел себя странно. Кадр оперативного видео

Возбудили дело о покушении на убийство

Сейчас Гошу задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Председатель СКР Александр Бастрыкин взял его на контроль. Если психиатрическая экспертиза подтвердит наличие проблем, парня ждет принудительное лечение. Иначе – колония. Известно, что жертву он выбрал случайно – просто Лена оказалась прямо перед ним во время исполнения песни. Но под руку мог попасть и первоклашка, стоявший в первом ряду.

На допросе Гоша вел себя странно. Говорил, что хотел заняться вымогательством. Хотел денег – от школы, родителей девочки. То ли боевиков насмотрелся, а может и лукавит. В этом будут разбираться следователи.

А у его одноклассников всего через шесть дней первый обязательный ЕГЭ. Лена готовится к тому, чтобы сдать его на 100 баллов, как это раньше сделала ее сестра – между прочим, пока единственная в районе. К счастью, Гоша не успел глубоко порезать ей шею.

Вовремя заметил неладное и перехватил его руку с ножом одноклассник Андрей. Чтобы скрутить щуплого нападавшего подростка в очках, ему понадобилось приложить немало усилий, на помощь пришли еще несколько ребят и взрослые. Если бы не юный герой, кто знает, чем бы закончилось ЧП на линейке. Кстати, и Лена, и Андрей мечтают работать в правоохранительных органах.

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