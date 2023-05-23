Рядом был, не побоялся: выпускника, ударившего ножом отличницу на линейке, обезоружил одноклассник

Андрей показал, что он - настоящий герой и защитник. Фото: соцсети

Во время ЧП на последнем звонке в иловлинской школе под Волгоградом, где 17-летний парень во время линейки напал с ножом и порезал горло отличнице, от тяжелых травм ее спас другой одноклассник. Андрей Соловьев стоял рядом, он первым заметил неладное и бросился на помощь. Что известно о герое дня, сайту volgograd.kp.ru рассказал глава Иловлинского района Иван Гель.

«Мечтает стать полицейским»

- Первым заметил происходящее и на помощь ей бросился Андрюха – большой молодец, умница. Рядом был, не побоялся. Я с ним встречался только что, с мамой его. Родители молодцы, преподаватели школы просто большущие умницы, – в эмоциях говорит чиновник.

Все трое выпускников – Лена*, которой порезали горло, Гоша*, который нанес удар, и защитивший девушку от беды Андрей учились в одном классе. Нападавший – из неполной семьи, замкнутый после смерти отца, в учебе не успевал. Красавица и умница Лена идет на медаль и мечтает сдать русский язык на все сто баллов, как раньше это сделала ее сестра – на сегодня единственная в Иловлинском районе.

Глава района поблагодарил Андрея и его родителей и учителей. Фото: Иван Гель.

- Андрей хорошо учится, увлекается спортом, мечтает работать в правоохранительных органах, – рассказал о юном герое Иван Гель. - Добрый, отзывчивый, способный всегда прийти на помощь другим. Именно таким его воспитали родители, педагоги школы и общественная молодежная организация «Донцы», активным участником которой он является.

Чиновник отметил мужество Андрея. Увидев, что одноклассник прямо на сцене во время последнего звонка приставил нож к шее девушки, он тут же блокировал его руку с оружием и оттащил от жертвы. Если бы не это, рана могла оказаться глубже. Сейчас же есть надежда, что у Лены даже шрама не останется. Врачи скорой как раз проезжали мимо школы, когда все произошло, и быстро оказали помощь, наложили швы.

С невысоким и щуплым Гошей спортсмену Андрею удалось справиться не сразу. Только после того, как на парня навалились несколько одноклассников, родители и директор школы, нападавшего удалось оттащить от девушки и выбить из его руки нож.

- От всей души поблагодарил Андрея за мужество, проявленное в сегодняшней непростой ситуации, а также его маму, учителей школы и руководителя организации «Донцы» за воспитание таких юношей, способных прийти на помощь другим даже в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, – написал глава района в своем телеграме.

Одноклассник выбрал жертву случайно. Фото: соцсети

Возбуждено уголовное дело на одноклассника, напавшего с ножом на выпускницу

Сейчас с Гошей работают следователи и психологи. Следователи СКР возбудили на него уголовное дело, которое взял на личный контроль Александр Бастрыкин.

- Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Нападавший задержан, - рассказали в СКР.

С остальными школьниками тоже поговорили психологи. Первый обязательный ЕГЭ у одиннадцатиклассников всего через шесть дней.

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