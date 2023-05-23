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Происшествия23 мая 2023 12:33

На ее месте мог оказаться первоклашка: напавший на одноклассницу выпускник не первый раз пришел в школу с ножом

В Волгоградской области выпускник на линейке в школе ударил ножом в шею одноклассницу ради денег
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Жертва и нападавший учились в одном классе. Фото: соцсети

Жертва и нападавший учились в одном классе. Фото: соцсети

Последний звонок должен был стать трогательным моментом для выпускников. Но для всех учеников школы №1 в рабочем поселке Иловля Волгоградской области он обернулся глубоким шоком. Во время выступления на торжественной линейке 17-летний выпускник набросился на одноклассницу с перочинным ножом и нанес ей удар в шею. После Гоша* объяснил, что хотел перерезать горло Лене*, чтобы заняться вымогательством. Выбор жертвы оказался спонтанным, случайным. Девушка стояла прямо перед ним. На ее месте мог оказаться любой другой ученик, в том числе первоклашка из первого ряда. Ревность была бы более объяснима, но свидетели и сам хулиган говорят об обратном. Подробности шокирующей истории выяснял сайт volgograd.kp.ru. Собрали все, что известно на данный момент.

Внезапно приставил нож к шее на линейке

В то утро линейка началась в 8.30. Но последний звонок для учеников 1-й иловлинской школы так и не прозвучал. Одиннадцатиклассники и первоклашки собрались на сцене рядом со школой. Пели песню. Музыка еще не стихла, когда начался хаос.

- Все стояли, слушали как 11-й и первые классы исполняют песню, вдруг крики. Только закончилась песня и он подставил ей нож к горлу. Весь 11 класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили, – поделились очевидцы.

Все случилось прямо на сцене, едва закончилась песня. Скрин видео.

Все случилось прямо на сцене, едва закончилась песня. Скрин видео.

Все это школьники сняли на видео. На кадрах видно, как Гоша внезапно обхватил Лену за плечи одной рукой и приставил к ее горлу нож. Стоявшие рядом ребята тут же среагировали. Рядом оказался и Алексей*, который силой оттащил нападавшего одноклассника. Возможно, именно это спасло девушку. В крови ее увели в школу. Мимо как раз проезжала скорая помощь, так что медики оказались на месте очень быстро.

- Школьницу осмотрели врачи Иловлинской ЦРБ, оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы жизни и здоровья нет, – рассказали о состоянии здоровья пострадавшей от удара ножом девушки в облздраве.

По словам одноклассников, Гоша перерезал Лене горло, но рана неглубокая. Ей наложили швы, сейчас она дома. Девушке оказали помощь психологи, ее навестил глава района Иван Гель.

- Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С Леной* все хорошо, настроение и самочувствие хорошие, – отчитался чиновник.

Глава района навестил пострадавшую выпускницу. Фото: Иван Гель

Глава района навестил пострадавшую выпускницу. Фото: Иван Гель

Красавица и обычный пацан

Лена и Гоша учились в 11 классе. Она – красивая, умная, активная, позитивная. Он более-менее хорошо учился, тихий, спокойный. Буйным нравом не отличался, хотя по словам школьников иногда и мог вспылить. Обычный 17-летний парень, как все. Раньше никаких прецедентов в школе между одноклассниками не было, ребята не конфликтовали, не дружили и вообще почти не общались. Если Гоша и был в влюблен в красавицу, то этого не замечали. У парня недавно умер отец, мама воспитывал его одна.

Ничего не предвещало беды, но на последнем звонке 23 мая что-то пошло не так. Все случилось на школьном дворе, никаких рамок и детекторов там не было. У Гоши с собой был перочинный ножик. По словам ребят, он и раньше приносил его в школу и учителя об этом знали.

Школьника ждет психиатрическая экспертиза

Следователи и психологи работают с парнем, который набросился на одноклассницу. Скорее всего у Гоши были проблемы с психикой, хотя до этого отклонений не замечали, каких-то сигналов не было. Он ни с кем особо не ссорился.

- Известно, что каких-либо конфликтов с одноклассницей не было и выбор жертвы был случайным, – рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Одноклассники в один голос твердят, что все это стало для них полной неожиданностью, они шокированы произошедшим. Когда Гошу опрашивали, на вопрос, почему он набросился с ножом именно на эту девушку, ответил путанно.

«Хотел вымогательством заняться»

На видео допроса Гоши, которое появилось в сети, парень ведет себя странно.

- Зачем ты ее полоснул? Что она тебе сделала? – спрашивает следователь.

- Да ничего, – Гоша машет головой.

- Просто так что ли? А зачем ты хотел ее убить?

- Вымогательством заняться... Денег.

- У кого?

- У нашей школы, у мамки с папкой.

- А ты знаешь, как у нее фамилия?

- Это...

Возможно, Гоша насмотрелся фильмов, где преступник берет заложника, приставляя нож к горлу, и требует выкуп. Сейчас с парнем работают следователи. Скорее всего, ему придется отвечать по уголовной статье. Пока полиция, следственный комитет и прокуратура проводят проверки и выясняют детали. Впереди психиатрическая экспертиза, которая должна расставить точки над «i».

Проверяют чиновники и школу, где случилось ЧП.

- Ситуация находится на межведомственном контроле, организована служебная проверка. Сотрудники комитета образования, науки и молодежной политики выехали на место, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

*Имена подростков изменены согласно законодательства.

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ЧППроисшествия: ЧП