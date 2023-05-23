На ее месте мог оказаться первоклашка: напавший на одноклассницу выпускник не первый раз пришел в школу с ножом

Жертва и нападавший учились в одном классе. Фото: соцсети

Последний звонок должен был стать трогательным моментом для выпускников. Но для всех учеников школы №1 в рабочем поселке Иловля Волгоградской области он обернулся глубоким шоком. Во время выступления на торжественной линейке 17-летний выпускник набросился на одноклассницу с перочинным ножом и нанес ей удар в шею. После Гоша* объяснил, что хотел перерезать горло Лене*, чтобы заняться вымогательством. Выбор жертвы оказался спонтанным, случайным. Девушка стояла прямо перед ним. На ее месте мог оказаться любой другой ученик, в том числе первоклашка из первого ряда. Ревность была бы более объяснима, но свидетели и сам хулиган говорят об обратном. Подробности шокирующей истории выяснял сайт volgograd.kp.ru. Собрали все, что известно на данный момент.

Внезапно приставил нож к шее на линейке

В то утро линейка началась в 8.30. Но последний звонок для учеников 1-й иловлинской школы так и не прозвучал. Одиннадцатиклассники и первоклашки собрались на сцене рядом со школой. Пели песню. Музыка еще не стихла, когда начался хаос.

- Все стояли, слушали как 11-й и первые классы исполняют песню, вдруг крики. Только закончилась песня и он подставил ей нож к горлу. Весь 11 класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили, – поделились очевидцы.

Все случилось прямо на сцене, едва закончилась песня. Скрин видео.

Все это школьники сняли на видео. На кадрах видно, как Гоша внезапно обхватил Лену за плечи одной рукой и приставил к ее горлу нож. Стоявшие рядом ребята тут же среагировали. Рядом оказался и Алексей*, который силой оттащил нападавшего одноклассника. Возможно, именно это спасло девушку. В крови ее увели в школу. Мимо как раз проезжала скорая помощь, так что медики оказались на месте очень быстро.

- Школьницу осмотрели врачи Иловлинской ЦРБ, оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы жизни и здоровья нет, – рассказали о состоянии здоровья пострадавшей от удара ножом девушки в облздраве.

По словам одноклассников, Гоша перерезал Лене горло, но рана неглубокая. Ей наложили швы, сейчас она дома. Девушке оказали помощь психологи, ее навестил глава района Иван Гель.

- Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С Леной* все хорошо, настроение и самочувствие хорошие, – отчитался чиновник.

Глава района навестил пострадавшую выпускницу. Фото: Иван Гель

Красавица и обычный пацан

Лена и Гоша учились в 11 классе. Она – красивая, умная, активная, позитивная. Он более-менее хорошо учился, тихий, спокойный. Буйным нравом не отличался, хотя по словам школьников иногда и мог вспылить. Обычный 17-летний парень, как все. Раньше никаких прецедентов в школе между одноклассниками не было, ребята не конфликтовали, не дружили и вообще почти не общались. Если Гоша и был в влюблен в красавицу, то этого не замечали. У парня недавно умер отец, мама воспитывал его одна.

Ничего не предвещало беды, но на последнем звонке 23 мая что-то пошло не так. Все случилось на школьном дворе, никаких рамок и детекторов там не было. У Гоши с собой был перочинный ножик. По словам ребят, он и раньше приносил его в школу и учителя об этом знали.

Школьника ждет психиатрическая экспертиза

Следователи и психологи работают с парнем, который набросился на одноклассницу. Скорее всего у Гоши были проблемы с психикой, хотя до этого отклонений не замечали, каких-то сигналов не было. Он ни с кем особо не ссорился.

- Известно, что каких-либо конфликтов с одноклассницей не было и выбор жертвы был случайным, – рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Одноклассники в один голос твердят, что все это стало для них полной неожиданностью, они шокированы произошедшим. Когда Гошу опрашивали, на вопрос, почему он набросился с ножом именно на эту девушку, ответил путанно.

«Хотел вымогательством заняться»

На видео допроса Гоши, которое появилось в сети, парень ведет себя странно.

- Зачем ты ее полоснул? Что она тебе сделала? – спрашивает следователь.

- Да ничего, – Гоша машет головой.

- Просто так что ли? А зачем ты хотел ее убить?

- Вымогательством заняться... Денег.

- У кого?

- У нашей школы, у мамки с папкой.

- А ты знаешь, как у нее фамилия?

- Это...

Возможно, Гоша насмотрелся фильмов, где преступник берет заложника, приставляя нож к горлу, и требует выкуп. Сейчас с парнем работают следователи. Скорее всего, ему придется отвечать по уголовной статье. Пока полиция, следственный комитет и прокуратура проводят проверки и выясняют детали. Впереди психиатрическая экспертиза, которая должна расставить точки над «i».

Проверяют чиновники и школу, где случилось ЧП.

- Ситуация находится на межведомственном контроле, организована служебная проверка. Сотрудники комитета образования, науки и молодежной политики выехали на место, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

*Имена подростков изменены согласно законодательства.

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