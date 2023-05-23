У нее экзамен через шесть дней: что известно о выпускнице, которую чуть не зарезал одноклассник на последнем звонке под Волгоградом

Пострадавшая девушка готовится к экзаменам, сейчас все мысли только об учебе. Фото: соцсети

Шокирующий последний звонок получился 23 мая у учеников иловлинской школы №1. 17-летний одноклассник чуть не зарезал выпускницу на школьной линейке. Гоша* напал на девушку с перочинным ножом прямо на сцене. ЧП случилось в рабочем поселке Иловля в семидесяти километрах от Волгограда. Пострадавшая 11-классница Лена* – отличница, красавица, шла на медаль. Первый ЕГЭ у нее уже через шесть дней и она намерена сдать его на сто баллов, рассказал сайту volgograd.kp.ru глава Иловлинского района Иван Гель.

Чиновник хорошо знает отличницу. Фото: Иван Гель

«Сдам на сто баллов, все сдам»

Узнав о ЧП, чиновник сразу же поехал к семье пострадавшей от ножа одноклассника Лены. Райцентр небольшой, все друг друга знают. К тому же девушка целый год работала диктором, читала новости района, которые выходили на каналах администрации. Иван Гель убедился, что все хорошо, справился о здоровье, поздравил с окончанием школы, спросил у семьи, нужна ли помощь.

- Девочка – красавица, молодец, умница, отличница, идет на медаль. У нее старшая сестренка на 100 баллов сдала 8 лет назад русский язык, единственная на это время у нас. И она такая же. Сказала: «Тоже сдам на сто баллов, все сдам. Даже не переживайте». Через шесть дней у них первый экзамен, как раз русский язык, – поделился с «КП-Волгоград» Иван Гель.

Одна из основных версий - Гоша случайно выбрал жертву. Фото: соцсети

Будет поступать на юриста

Лена пытается оправиться от шока. Но держится отлично, впрочем, как и всегда, ведь она одна из лучших в классе учениц.

- Держится она – просто молодец. По ее психологическому портрету смотрели сегодня, она – лидер, большая умница, активистка. Ведет местную программу 24 часа, диктор, целый год читает все новости Иловлинские. Сейчас только последний месяц не участвует, потому что готовится к экзаменам. Очень активная девочка, собирается работать в правоохранительных органах. Будет поступать на юриста, – рассказал чиновник.

Сейчас все мысли Лены об учебе. К счастью, порез на шее неглубокий - нож прошел по касательной. Ей наложили швы, возможно, даже шрама не останется. Девушку очень огорчает версия, что Гоша решился на отчаянный шаг из-за неразделенной любви. Хотя одноклассники говорят, что ничего такого не замечали. Парень в последнее время сильно изменился – два года назад у него умер от коронавируса отец.

*Имена подростков изменены согласно законодательству

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