«Условного не будет»: что грозит выпускнику, который порезал ножом одноклассницу на последнем звонке

Парня арестовали на два месяца. Кадр оперативного видео

17-летний подросток напал с ножом на одноклассницу и порезал ей горло на линейке во время последнего звонка. После ЧП в школе под Волгоградом возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ближайшие два месяца выпускник из Иловли проведет в СИЗО. Сайт volgograd.kp.ru выяснил у юриста, что грозит парню и дадут ли ему реальный срок.

- Статья 105 УК РФ (убийство) - это особо тяжкое преступление. Квалификация через статью 30 УК РФ – неоконченное убийство, то есть покушение, приготовление к нему. За незавершенные составы дают меньше – это прямо установлено законом. Как показывает судебная практика, условное наказание по таким делам не применяется, даже с учетом того, что он несовершеннолетний и наличия многочисленных смягчающих вину обстоятельств. Потенциально ему грозит реальное наказание в виде лишения свободы. Будут скидки на личность и на возраст. Если же парня признают невменяемым, будут выявлены психические отклонения, его ждут принудительные меры медицинского характера. Длительный период принудительного лечения в психиатрической клинике - это не уход от ответственности, а самостоятельная мера. Она неизгладимо отражается на судьбе и биографии человека. Окончание принудительного лечения также решается судом, - комментирует юрист Ольга Завгороднева.

Подросток напал на красавицу и отличницу. Фото: соцсети

Гоша* в тот день вместе со всеми на линейке читал стихи и пел, стоял на сцене на виду у всех. Но у него был с собой нож, он четко дождался окончания песни и с безумной яростью и силой, которой никто не ожидал от щуплого парнишки, накинулся на Лену*. Что он задумал? В любом случае, завершить это ему не дали одноклассники.

Мотивы парня, который приставил нож к горлу девушки на виду у всей школы, пока не ясны. На допросе он заявил, что хотел заняться вымогательством. К счастью, удар в горло прошел по касательной. Сейчас идущая на медаль Лена и ее одноклассники готовятся к ЕГЭ.

Во всем этом разбираются следователи.

- Следствию предстоит установить, какой был мотив был у выпускника: ревность, зависть, месть или что-то еще. А также способ: где он взял орудие преступления – складной нож, заранее ли готовился, планировал. Все эти факторы окажут влияние на исход дела и итоговое решение суда, – отмечает юрист.

*имена несовершеннолетних изменены согласно требованиям законодательства.

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