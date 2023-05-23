В Волгоградской области на школьной линейке выпускник ударил одноклассницу ножом

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В Волгоградской области 23 мая во время линейки в честь «Последнего звонка» выпускник ударил одноклассницу в шею ножом. ЧП произошло в школе №1 рабочего поселка Иловля. 17-летний одиннадцатиклассник во время выступления на сцене приставил раскладной нож к горлу девочки. Стоявшие рядом другие выпускники успели ей помочь и оттащили нападавшего в сторону.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, на место приехала скорая помощь. Школьницу осмотрели медики Иловлинской ЦРБ. Удар прошел по касательной, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Ей не потребовалась госпитализация.

- Ситуация находится на межведомственном контроле, организована служебная проверка. Сотрудники комитета образования, науки и молодежной политики выехали на место, - отметили в региональной администрации.

Девочку дома навестил глава Иловлинского района Иван Гель.

- Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы, - написал в своем телеграм-канале глава района, отметив, что девочку чувствует себя хорошо.

Проверку по факту ЧП проводят следователи и полицейские. Момент нападения выпускника на одноклассницу попал на видео. Очевидцы рассказали, что все произошло во время исполнения песни первоклассниками и выпускниками.