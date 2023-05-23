Выпускник, спасший одноклассницу на линейке в Иловле, собирается в правоохранительные органы

ФОТО: телеграм-канал главы Иловлинского района Ивана Гель

Выпускник Андрей Соловьев Иловлинской школы №1 под Волгоградом в одночасье стал настоящим героем. 23 мая, во время школьной линейки, посвященной «Последнему звонку», он один из первых увидел, что его одноклассник подставил нож к горлу 17-летней девушки и бросился выручать одноклассницу. Подробнее об Андрее рассказал глава Иловлинского района Иван Гель в своем телеграм-канале.

- Андрей добрый, отзывчивый, способный всегда прийти на помощь другим. Именно таким его воспитали родители, педагоги школы и общественная молодёжная организация "Донцы", активным участником которой он является, - отметил глава муниципалитета.

Кроме того, молодой человек хорошо учится, увлекается спортом и признался, что хотел бы работать в правоохранительных органах. Иван Гель лично поблагодарил на встрече храброго молодого человека за проявленное мужество, а также его родителей и учителей школы, которые смогли воспитать такого отзывчивого юношу, способного прийти на помощь другим.

А вот другой выпускник наоборот за один день заработал себе славу антигероя, напав на свою одноклассницу с ножом. Точные причины нападения до сих пор неизвестны, поскольку сам нападавший на допросе отвечал достаточно странно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе под Волгоградом выпускник на последнем звонке ударил ножом одноклассницу (подробности)

Внезапно приставил нож к горлу: под Волгоградом выпускник порезал одноклассницу на последнем звонке (подробности)

Опубликовано видео с Последнего звонка под Волгоградом, где мальчик порезал одноклассницу ножом (подробности)

СК организовал проверку по нападению выпускника на одноклассницу на линейке в Иловле (подробности)

На ее месте мог оказаться первоклашка: напавший на одноклассницу выпускник не первый раз пришел в школу с ножом (подробности)