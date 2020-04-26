2020-04-26T02:27:16+03:00
Общество

В Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков

Планируют ввести электронные пропуска в Волгоградской области на следующей неделе [как заказать цифровой пропуск в Волгограде, сайт, инструкция, когда введут]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так будет выглядеть новый цифровой пропуск в Волгограде.Так будет выглядеть новый цифровой пропуск в Волгограде.
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Почти месяц мы живем в режиме самоизоляции. Вслед за столицей и другими регионами страны помимо прочих ограничений в Волгоградской области планируют ввести цифровые пропуска. В конце апреля 2020 в Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков. Разработали алгоритм для получения. Адрес сайта, где можно получить электронный пропуск простой - пропуск34.рф. Известно, что на первых порах пешеходам понадобится лишь уведомление. А вот тем, кто решит передвигаться по Волгограду и области на личном, служебном или общественном транспорте, придется оформить цифровой пропуск – он же QR-код. Это же касается и тех, кто решит проехать через Волгоградскую область транзитом. На трассах региона уже выставляют блок-посты. Но дата введения цифровых пропусков пока не известна.

Если жители Волгоградской области пешком идут в магазин, парикмахерскую или на работу, то достаточно простого уведомления, которое можно как распечатать, так и заполнить от руки (скачать образец). Пока это действует и для тех, пользуется любым транспортом.

Алгоритм действий при заказе цифрового пропуска в Волгограде.

Алгоритм действий при заказе цифрового пропуска в Волгограде.

Как получить цифровой пропуск в Волгоградской области

Чтобы получить электронный пропуск в Волгограде придется войти на сайт пропуск34.рф по номеру своего мобильного телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Затем ввести в окошко код, который придет в смс на ваш телефон.

Чтобы оформить цифровой пропуск придется ввести персональные данные.

Чтобы оформить цифровой пропуск придется ввести персональные данные.

Кому положен постоянный цифровой пропуск в Волгограде, как получить

Если работаете в организации или на предприятии с непрерывным циклом, и они входят в список разрешенных (согласно постановлению губернатора Волгоградской области №179), то получить постоянный цифровой пропуск в Волгограде можно будет через своего работодателя. Организация должна подать данные в муниципалитет, включая номера телефонов сотрудников. Ее внесут в базу данных. Далее сам работник может активировать свой документ на сайте пропуск34.рф. Инструкция есть на портале «Цифровой пропуск». Остальные могут получить временный цифровой пропуск на этом же сайте.

Так будт выглядеть постоянный цифровой пропуск для работающих в Волгограде и области.

Так будт выглядеть постоянный цифровой пропуск для работающих в Волгограде и области.

Как заказать временный цифровой пропуск в Волгограде на период самоизоляции

Срок действия временного цифрового пропуска – 1 сутки или ровно 24 часа с момента его оформления. При его получении придется указать причину, среди которых: проезд к магазину для получения услуг, на дачу, на работу, транзит. Также система запросит серию и номер паспорта (без пробела), адреса отправления и назначения (названия улицы можно выбрать из выпадающего списка после ввода первых букв), дату и способ перемещения по Волгограду или области (машина, мотоцикл, общественный транспорт или такси). Если вы едете на личном или служебном транспорте, то придется указать номер ТС. После вы получаете QR-код.

При заказе цифрового пропуска в Волгограде нужно будет указать адреса и марку авто, если вы едете на личной машине или служебной.

При заказе цифрового пропуска в Волгограде нужно будет указать адреса и марку авто, если вы едете на личной машине или служебной.

Что делать с QR-кодом цифрового пропуска в Волгограде

Цифровой пропуск он же QR-код в Волгограде и области можно распечатать и взять с собой, второй вариант - переписать на листочек буквенно-числовой код, который расположен сразу под QR-кодом, чтобы взять пропуск с собой или открыть сайт на своем мобильнике.

Временный цифровой пропуск отличается цветом от постоянного и выдается на 24 часа.

Временный цифровой пропуск отличается цветом от постоянного и выдается на 24 часа.

Что делать, если оформил цифровой пропуск с ошибкой?

Если при вводе данных на цифровой пропуск вы сделаете ошибку, например, укажете не тот адрес или не ту причину, его можно отменить, нажав на красную кнопку внизу. Затем оформить заново.

Нужно ли будет оформлять цифровой пропуск ребенку в Волгограде?

Дети до 14 лет смогут передвигаться по Волгограду вместе с родителями, на них отдельный цифровой пропуск оформлять не понадобится.

Когда введут цифровые пропуска в Волгограде?

Губернатор Волгоградской области распорядился подготовить все необходимое для введения системы цифровых пропусков в регионе к 27 апреля 2020 года. Но точная дата, начиная с которой проехать на автобусе или машине по Волгограду или области можно будет только с электронным пропуском, еще не объявлена.

Кому могут аннулировать цифровой пропуск?

Всех карантинщиков занесут в отдельную базу данных, так что даже если у обязанного соблюдать самоизоляцию будет постоянный пропуск, его аннулируют.

СКАЧАТЬ ФОРМУ УВЕДОМЛЕНИЯ - образец 3.doc

ИСТОЧНИК KP.RU

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